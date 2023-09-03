Підозри в антисемітизмі: віцепрем'єра Баварії не звільнять

Баварський прем'єр Маркус Зедер сказав, що звільнення не буде "пропорційною відповіддю" на звинувачення його заступника Губерта Айванґера в антисемітизмі.

Прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зедер (Markus Söder) відмовився звільняти свого віцепрем'єра, міністра економіки Губерта Айванґера (Hubert Aiwanger) через підозри в антисемітизмі.

Зедер сказав, що довго розмовляв з Айванґером, і вважає, що його звільнення не буде пропорційною відповіддю, повідомляє в неділю, 3 вересня, німецьке інформаційне агентство dpa.

Минулого тижня газета Süddeutsche Zeitung опублікувала інформацію, що ще в 1980-тих роках 17-річного гімназиста Айванґера запідозрили в антисемітизмі: у його шкільному ранці виявили листівки з юдофобськими гаслами.

Після публікації Айванґер заявив, що не є автором антисемітського памфлету та "вважає його зміст огидним і нелюдяним", проте він визнав, що "один або кілька екземплярів" листівки справді виявили в його ранці. Пізніше відповідальність взяв на себе старший брат Айванґера, який заявив, що написав листівку як помсту за погану оцінку.