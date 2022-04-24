 У Франції триває другий тур президентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2022

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Новини

У Франції триває другий тур президентських виборів

За президентське крісло у другому турі перегонів у Франції змагаються чинний глава державт Еммануель Макрон та лідерка правопопулістів Марін Ле Пен. У Словенії в неділю проходять парламентські вибори.

Голосування на одній із виборчих дільниць у Франції 24 квітня 2022 року

Голосування на одній із виборчих дільниць у Франції 24 квітня 2022 року

У Франції в неділю, 24 квітня, триває голосування у другому турі президентських виборів. За президентське крісло змагаються чинний глава держава Еммануель Макрон та лідерка правопопулістської партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен.

За даними останніх соцопитувань перед голосуванням, Макорн випереджав Ле Пен, втім перевага була невеликою.

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За результатами першого туру президентських перегонів, Макрон отримав 27,84 відсотка голосів виборців, а Ле Пен - трохи більше 23 відсотків. У другому турі, кажуть експерти, обидва політики змагаються за голоси електорату Жан-Люка Меланшона від лівої партії, який посів у першому турі виборів третє місце, набравши майже 22 відсотка голосів.

Станом на 12 годину неділі свій голос за майбутнього президента країни віддали трохи більше 26 відсотка французів. Це на два відсоткових пункти нижче, ніж під час минулих виборів 2017 року. Тоді Макрон та Ле Пен також вийшли до другого туру. Цього року лідерка правої партії у першому турі отримала кращий результат, ніж під час попередньої кампанії.

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Парламентські вибори у Словенії

Водночас у Словенії в неділю проходить голосування на парламентських виборах. Найбільша боротьба відбувається між "Словенською демократичною партією" прем'єр-міністра країни Янеза Янші та "Рухом за свободу", що виступає з гаслами за збереження довкілля.

Як повідомлялося раніше, у рамках угоди з урядом ФРН Словенія передасть Україні танки Т-72, отримавши натомість сучасну броньовану техніку від уряду Німеччини для відновлення стратегічного оборонного запасу країни. 

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