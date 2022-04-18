 Європарламент вимагатиме від Ле Пен та її колег повернути 617 тисяч євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2022

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Новини

Європарламент вимагатиме від Ле Пен та її колег повернути 617 тисяч євро

Марін Ле Пен та її соратників підозрюють у тому, що вони використали отримані від Європарламенту гроші у власних цілях. Французька прокуратура проводить перевірку.

Марін Ле Пен

Марін Ле Пен

Європарламент збирається найближчим часом вимагати від голови партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та низки інших її соратників повернути помилково виплачені ним суми. Йдеться про 617 тисяч євро, повідомило у неділю, 17 квітня, агентство AFP.

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Французька прокуратура в березні отримала від європейського відомства по боротьбі з шахрайством Olaf звіт про підозру Марін Ле Пен у "зловживанні довірою" та нецільовій витраті коштів. Фігуранти розслідування: сама політик, а також її батько Жан-Марін Ле Пен, його соратник Бруно Гольніш та колишній партнер Марін Ле Пен Луї Еліот. Стверджується, що вони могли використати отримані від Європарламенту гроші на національні політичні цілі та власні витрати.

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Згідно зі звітом, з 2004 до 2017 року Марін Ле Пен привласнила близько 137 тисяч євро з грошей, які отримала від європейських парламентаріїв. За даними газети Le Figaro, у 2010 році вона витратила п'ять тисяч євро на готельні номери для 13 членів своєї партії, які приїхали для участі у конференції про європейські регіони. За словами одного з них, насправді вони мали намір обговорювати внутрішньопартійні справи. Він розповів слідчим, що Ле Пен тоді повісила прапор Євросоюзу, щоб сфотографуватися на його тлі, а потім наказала колегам "прибрати це лайно".

Марін Ле Пен вийшла у другий тур президентських виборів у Франції: у першому турі чинний глава держави Емманюель Макрон набрав понад 27 відсотків голосів, а вона - понад 24 відсотки. Другий тур пройде 24 квітня.

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