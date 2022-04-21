Вибори президента у Франції: Макрон та Ле Пен обмінялися звинуваченнями

Президент Франції Еммануель Макрон та його головна опонентка у перегонах Марін Ле Пен від правопопулістської партії "Національне об'єднання" у четвер, 21 квітня, перейшли до фінального етапу агітації перед другим туром президентських виборів, який відбудеться 24 квітня.

Напередодні ввечері пройшли дебати за їхньої участі, що тривали три години. Основна увага була зосереджена на питаннях побудови взаємодії з Росією, ставленню до ісламу та міграції.

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На думку аналітиків, телевізійна дуель відіграла вагому роль, оскільки за даними соціологічних опитувань, 10 відсотків країни, які будуть голосувати у другому турі, ще не визначилися, за кого віддати свій голос. Передвиборча кампанія триватиме ще два дні. Цієї суботи у Франції - "день тиші".

Марін Ле Пен

"Ви залежите від Путіна"

У ході дебатів Макрон акцентував увагу на власній репутації та фактах з ранньої біографії Ле Пен, у той час як вона - на роботі його уряду. "Ви залежите від російського уряду, залежите від Путіна", - сказав французький лідер, звертаючись до суперниці.

У 2014 році "Національний фронт" (пізніше "Національне об'єднання") Ле Пен отримав кредит на суму 9,4 мільйона євро від Першого чесько-російського банку. Окрім цього, політикиня зверталася, у тому числі, і до російських банків після того, як всі французькі фінансові інституції відмовилися фінансувати її виборчу кампанію 2017 року.

Під час дебатів Макрон запитав Ле Пен, на яких підставах вона раніше називала Крим частиною Росії. "Чому ви це зробили?" - поцікавився він. "За міжнародними законами ми не часто визнаємо території, що були анексовані силоміць", - зазначив президент Франції.

У відповідь Марін Ле Пен заявила, що вважає себе "абсолютно та цілком вільною жінкою", та додала, що її партія брала кредит у банку з російським капіталом лише тому, що не могла знайти фінансування у Франції. Вона також звинуватила Макрона у тому, що той залишив країні "погану" економічну спадщину у вигляді держборгу в 600 мільярдів євро.

Еммануель Макрон

"На карті стоїть доля ЄС"

Розмірковуючи над майбутнім ЄС, Ле Пен наголосила, що наполягає на збереженні Франції у складі союзу, втім хоче переформатувати спільноту у "союз націй". "Ваша політика спрямована на вихід з Європи", - заявив Макрон, назвавши перегони "референдумом за або проти ЄС".

"Макрон атакує, Ле Пен - в обороні", - прокоментувала підсумок дебатів газета Le Parisien. Ліволіберальна Liberation зазначила, що позиція Ле Пен була "нечіткою з багатьох питань", а Макрон був "зарозумілим".

Соціологи кажуть про перевагу Макрона

За попередніми результатами першого туру президентських перегонів, Макрон отримав 27,41 відсотка голосів виборців, а Ле Пен - трохи більше 24 відсотків.

Нині більшість соціологічних опитувань показують перевагу чинного президента Франції більше, ніж на 10 відсотків. У разі перемоги, Макрон стане першим лідером Франції, який обійматиме посаду два терміни поспіль з часу президенства Жака Ширака у 2002 році.