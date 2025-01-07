У Facebook і Instagram скасовують фактчекінг

Марк Цукерберг заявив, що Facebook, Instagram і Threads більше не будуть суворо модерувати контент користувачів, і звинуватив Європу в "інституціоналізації цензури".

Марк Цукерберг визнав наявність цензури в соцмережах Facebook, Instagram і Threads і оголосив стрімке ослаблення модерації контенту. З таким відеозверненням глава компанії Meta Platforms Inc. виступив у вівторок, 7 січня.

Facebook і Instagram відмовляються від сторонніх фактчекерів

Зараз у соцмережах групи Meta діє система перевірки фактів (фактчекінгу). Як сказано на сайті Facebook, цим займаються "незалежні сторонні організації з перевірки фактів, які відбули сертифікацію незалежної міжнародної мережі з перевірки фактів або європейської мережі з перевірки фактів".

Тепер Цукерберг оголосив скасування цієї системи, оскільки вона, за його словами, скотилася до цензури. Натомість бізнесмен вводить систему Community Notes ("замітки спільноти"), що вже діє в соцмережі X Ілона Маска. Там самі користувачі нарікають на неприпустимий контент і правлять помилки. Цукерберг прямо сказав, що нова система буде "схожа на X".

"Коли Трамп був обраний в 2016 році, традиційні ЗМІ безупинно писали, як дезінформація загрожує демократії. Ми сумлінно намагалися розв'язувати ці проблеми, не ставши при цьому арбітрами істини. Але фактчекери виявилися занадто політично упереджені й знищили більше довіри, ніж створили, особливо в США", - визнав Цукерберг.

Цукерберг: Значно скоротимо обсяг цензури

"Час повернутися до наших джерел у питанні вільного вираження думок у Facebook і Instagram, - заявив глава Meta. - Уряд і традиційні ЗМІ дедалі більше і більше прагнуть до цензури. Багато з цього очевидно пов'язане з політикою".

"Ми створили безліч складних систем, щоб модерувати контент. Але проблема складних систем полягає в тому, що вони роблять помилки. Навіть якщо вони випадково цензурують лише 1 відсоток контенту, це все одно мільйони людей. І ми досягли точки, коли стало занадто багато помилок і цензури", - вів далі Цукерберг, пообіцявши "відновити свободу вираження поглядів на наших платформах".

За його словами, відтепер у Facebook, Instagram і Threads спрощується політика регулювання контенту. Керівництво соцмереж має намір "відмовитися від безлічі обмежень в таких темах, як імміграція або гендер, якщо вони не збігаються з дискурсом в традиційних ЗМІ".

Буде змінено і підхід до регулювання контенту. Це робиться, "щоб знизити помилки, на які припадає переважна більшість випадків цензурування на нашій платформі", сказав Цукерберг. За його словами, тепер автоматичні фільтри Meta блокуватимуть тільки серйозні порушення, а у виявленні незначних - довіряти користувачам.

"Проблема в тому, що фільтри припускаються помилок. Вони блокують забагато контенту, який не повинні. Послабивши їх, ми маємо намір значно скоротити обсяг цензури на наших платформах", - сказав Цукерберг. Він також пообіцяв повернути в рекомендації політичний контент, оскільки, "здається, ми зараз в новій ері".

Крім того, Цукерберг вирішив, що команди Meta по модерації контенту перемістять з Каліфорнії в Техас. Раніше аналогічне рішення про SpaceX прийняв Ілон Маск.

Цукерберг: В Європі інституціоналізована цензура

Наприкінці звернення Цукерберг пообіцяв, що буде боротися з цензурою і в інших країнах, зокрема в європейських, разом з обраним президентом США Дональдом Трампом.

"Ми будемо працювати з президентом Трампом, щоб заперечувати владі країн по всьому світу, які утискають американські компанії й просувають цензуру. У США найсильніший у світі конституційний захист свободи слова. Європа ухвалила найбільше законів для інституціоналізації цензури, що ускладнили створення там чогось інноваційного", - сказав Цукерберг. Він також згадав про цензуру в Латинській Америці та Китаї.

Ілон Маск похвалив конкурента

"Це круто", - прокоментував Ілон Маск звернення Цукерберга. Маск також репостнув думку користувача X, який написав, що глава Meta "виступає цілком проти цензури, слідуючи за Ілоном і X".