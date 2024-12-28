Трамп просить відтермінувати заборону TikTok

Закон у США вимагає від китайської компанії ByteDance продати TikTok до 19 січня компанії поза КНР, інакше застосунку загрожує заборона.

Новообраний президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 27 грудня, звернувся до Верховного суду з проханням відтермінувати дію закону, який зобов'язує продати додаток TikTok компанії, що перебуває не в юрисдикції КНР.

Юридична команда Трампа попросила суд дати новій адміністрації час "для пошуку політичного рішення". Верховний суд заслухає аргументи у справі 10 січня.

Закон, який набув чинності у квітні, вимагає від китайської материнської компанії TikTok, ByteDance, позбутися своєї частки власності до 19 січня, інакше застосунок видалять з американських магазинів додатків. На цей крок у США пішли з побоювань, що Китай може отримати доступ до американських даних і здійснювати політичний вплив.

Хоча президент США Джо Байден має повноваження продовжити термін для продажу TikTok на три місяці, це вимагатиме прогресу в поточних переговорах. TikTok поки що відмовляється розглядати питання про зміну власника.

Занепокоєння щодо доступу Китаю до даних США

Критики в США звинувачують соцмережу у близькості до уряду Китаю і незаконному використанні особистих даних користувачів. Менеджмент TikTok відкидає всі звинувачення. Соцмережею у США користуються 170 мільйонів осіб, що становить приблизно половину населення країни.

Під час своєї першої каденції Трамп намагався заборонити TikTok указом, заявивши, що "ризики TikTok є реальними". Його спробу зірвав федеральний суддя США, який постановив, що тодішній президент не мав повноважень забороняти додаток. Влітку Трамп змінив свою позицію щодо популярного додатку, почавши вести власний акаунт.

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