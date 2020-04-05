У Чехії та Данії анонсували послаблення обмежень через COVID-19
Уряди Чехії та Данії оголосили про послаблення заходів, вжитих для боротьби з COVID-19. У Данії відкриють ясла, дитячі садки і школи для початкових класів, а в Чехії дозволять займатися деякими видами спорту.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про перші послаблення обмежень через коронавірус
Уряди ще двох країн ЄС - Данії та Чехії - анонсували послаблення обмежувальних заходів, ужитих для боротьби з поширенням нового коронавірусу. Як заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у понеділок ввечері, 6 квітня, з 15 квітня знову відкриються ясла та дитячі садки, а також запрацюють початкові школи (з першого по п'ятий класи). Це, на думку Фредеріксен, має допомогти батькам дітей, які працюють вдома.
Водночас інші обмеження, оголошені в Данії через пандемію хвороби COVID-19, залишаться чинними. Кордон з Німеччиною залишатиметься закритим. Також не працюватимуть ресторани. За словами Фредеріксен, ці та інші заходи триватимуть до 10 травня. До цього ж дня данські школярі з шостого по десяті класи вчитимуться вдома. Цьогорічних випускних іспитів для десятикласників не буде, уточнила прем'єрка.
Водночас масштабніші зібрання будуть заборонені до серпня. Одразу після виступу Фредеріксен був скасований найбільший музичний фестиваль у Північній Європі Roskilde, який мав відбутися з 27 червня по 4 липня цього року.
Уряд Чехії також вирішив послабити деякі обмеження, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, в країні знову дозволять займатися неконтактними видами спорту, наприклад, гольфом та тенісом.
Крім того, буде дозволена робота низки магазинів, що досі лишаються зачиненими. Серед них - крамниці господарських товарів, товарів для різноманітних хоббі та майстерні з ремонту велосипедів.
Одночасно з відкриттям посилюються гігієнічні правила для продавців. Мінімальна відстань між клієнтами повинна становити два метри, а на вході мають бути дезінфікуючі засоби та одноразові рукавички. Рішення уряду Чехії набере чинності в четвер, 9 квітня.
Згідно з останніми даними базованого в США Університету імені Джонса Гопкінса у Данії зафіксовано 4875 інфікувань коронавірусом, 187 людей померли від хвороби та 1489 одужали. У Чехії зареєстровано 4822 випадки зараження, які викликали 78 смертей, 121 людина одужала.
Нагадаємо, цього ж дня уряд Австрії першим у ЄС оголосив про послаблення обмежень. За попередніми планами, з 14 квітня зможуть знову відкритися маленькі магазини, а також будівельні та садово-паркові крамниці за умови дотримання суворих гігієнічних норм. З 1 травня заплановане відкриття усіх магазинів, торгових центрів та перукарень. Водночас готелі та ресторани будуть закриті щонайменше до середини травня.
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Нікуди без захисної маски
Рукавиці, смартфон, захисна маска
Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.
Нікуди без захисної маски
Подарунок для пожежників
Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.
Нікуди без захисної маски
Завжди з усмішкою
Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.
Нікуди без захисної маски
У стилі сукні
Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.
Нікуди без захисної маски
Весняне пробудження у Китаї
Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.
Нікуди без захисної маски
Ізраїль не робить винятків
Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.
Нікуди без захисної маски
Мистецтво в секторі Гази
У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.
Нікуди без захисної маски
Колумбійські "Халки"
Колумбійські "Халки" У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.
Нікуди без захисної маски
Макрон бореться з дефіцитом
Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.