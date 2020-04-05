У Чехії та Данії анонсували послаблення обмежень через COVID-19

Уряди ще двох країн ЄС - Данії та Чехії - анонсували послаблення обмежувальних заходів, ужитих для боротьби з поширенням нового коронавірусу. Як заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у понеділок ввечері, 6 квітня, з 15 квітня знову відкриються ясла та дитячі садки, а також запрацюють початкові школи (з першого по п'ятий класи). Це, на думку Фредеріксен, має допомогти батькам дітей, які працюють вдома.

Водночас інші обмеження, оголошені в Данії через пандемію хвороби COVID-19, залишаться чинними. Кордон з Німеччиною залишатиметься закритим. Також не працюватимуть ресторани. За словами Фредеріксен, ці та інші заходи триватимуть до 10 травня. До цього ж дня данські школярі з шостого по десяті класи вчитимуться вдома. Цьогорічних випускних іспитів для десятикласників не буде, уточнила прем'єрка.

Водночас масштабніші зібрання будуть заборонені до серпня. Одразу після виступу Фредеріксен був скасований найбільший музичний фестиваль у Північній Європі Roskilde, який мав відбутися з 27 червня по 4 липня цього року.

Читайте також: Що робити, якщо у вас симптоми зараження коронавірусом?

Послаблення обмежень у Чехії

Уряд Чехії також вирішив послабити деякі обмеження, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, в країні знову дозволять займатися неконтактними видами спорту, наприклад, гольфом та тенісом.

Крім того, буде дозволена робота низки магазинів, що досі лишаються зачиненими. Серед них - крамниці господарських товарів, товарів для різноманітних хоббі та майстерні з ремонту велосипедів.

Одночасно з відкриттям посилюються гігієнічні правила для продавців. Мінімальна відстань між клієнтами повинна становити два метри, а на вході мають бути дезінфікуючі засоби та одноразові рукавички. Рішення уряду Чехії набере чинності в четвер, 9 квітня.

Згідно з останніми даними базованого в США Університету імені Джонса Гопкінса у Данії зафіксовано 4875 інфікувань коронавірусом, 187 людей померли від хвороби та 1489 одужали. У Чехії зареєстровано 4822 випадки зараження, які викликали 78 смертей, 121 людина одужала.

Нагадаємо, цього ж дня уряд Австрії першим у ЄС оголосив про послаблення обмежень. За попередніми планами, з 14 квітня зможуть знову відкритися маленькі магазини, а також будівельні та садово-паркові крамниці за умови дотримання суворих гігієнічних норм. З 1 травня заплановане відкриття усіх магазинів, торгових центрів та перукарень. Водночас готелі та ресторани будуть закриті щонайменше до середини травня.

Читайте також: Коронавірус: п'ять порад для зміцнення імунної системи

Дивитись відео 06:42 Поділитись Коронавірус у Білорусі: чи справді Лукашенко не боїться епідемії (06.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3aYNq Коронавірус у Білорусі: чи справді Лукашенко не боїться епідемії (06.04.2020)