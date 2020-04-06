Коронавірус у Німеччині: Меркель виключила послаблення обмежень до 19 квітня

Обмеження, запроваджені у Німеччині з метою стримування поширення коронавірусної інфекції, у будь-якому разі зберігатимуться до 19 квітня. Про це у понеділок, 6 квітня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

При цьому Меркель зазначила, що федеральний уряд розмірковує над тим, як згодом виглядатимуть можливі послаблення, які запроваджуватимуться покроково. Однак вона не хотіла би зараз називати ймовірну дату, наголосила канцлерка. Найгірше буде, якщо влада запровадить послаблення, а потім знову змушена буде скасувати їх через збільшення кількості смертей, зауважила Меркель. А тому федеральний уряд і уряди земель домовилися, що обмеження на пересування діятимуть до 19 квітня.

"Сьогодні ще не час", - сказала Меркель, маючи на увазі починати публічну дискусію про послаблення, цитує агентство новин Reuters. За її словами, кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією потрібно знизити до межі, за якої можна бути впевненими в тому, що система охорони здоров'я не буде перевантажена.

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Перед ухваленням рішення про послаблення обмежень враховуватимуть низку факторів, зокрема, й кількість пацієнтів, які одужали, зауважила Меркель. Й послаблення не означатиме одразу повернення до нормального стану. "Зрештою, ми й надалі живемо в умовах пандемії", - сказала Меркель. Однак обмеження свободи пересування існуватиме лише доти, доки це необхідно з міркувань охорони здоров'я.

Зниження кількості нових випадків

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині продовжує зростати, однак темпи зростання суттєво впали. За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на ранок 6 квітня у Німеччині підтверджено 95391 випадок зараження, що на 3677 більше, ніж добою раніше. Утім, у країні вже четвертий день поспіль спостерігається зниження кількості зафіксованих нових випадків за добу. Напередодні інститут повідомляв про 5936 нових випадків.

Послаблення в Австрії

Нагадаємо, про поступове послаблення обмежувальних заходів після Великодня оголосив 6 квітня уряд Австрії. За словами австрійського канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz), з 14 квітня зможуть відкритися невеликі магазини в країні. Це стане можливим лише за умови дотримання суворих гігієнічних норм.

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Попередній план австрійського уряду передбачає також, що з 1 травня зможуть відкритися всі магазини, торгові центри та перукарні. Водночас готелі та ресторани будуть закриті щонайменше до середини травня. Обмеження пересування залишатимуться чинними до кінця квітня, а школи будуть закритими до середини травня. Що ж стосується заборони масових заходів, то вона, за планами австрійського уряду, має залишатися чинною до кінця червня.