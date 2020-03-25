Більшість німців підтримують обмеження - опитування

Більшість німців підтримують запроваджені урядом для боротьби із поширенням коронавірусу обмежувальні заходи. Про це йдеться в оприлюднених у п'ятницю, 3 квітня, результатах опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки Infratest Dimap на замовлення ARD.

Обмеження свободи пересування, зачинення магазинів і ресторанів та збільшення державної заборгованості для боротьби із кризою схвалюють 72 відсотки опитаних.

При цьому рівень стурбованості поширенням інфекції серед німців зростає. Якщо місяць тому лише чверть з них переймались тим, що вони або члени їхніх родин можуть заразитись коронавірусом, то тепер таких понад половина опитаних (51 відсоток). Більше за інших стурбовані люди, старші 65 років (53 відсотки), серед тих, кому менше 40 років, бояться підхопити коронавірус 45 відсотків.

93 відсотки опитаних підтримують обмежувальні заходи, запроваджені урядом Німеччини 23 березня. Причому, наголошують соціологи, це все прихильники різних політичних партій.

Майже половина німців готова добровільно встановити на свій смартфон додаток, який оцінюватиме дані пересування з огляду на перебування поряд із зараженими коронавірусом особами. Інша частина опитаних відхиляє такий додаток з огляду на недостатній рівень захисту персональних даних.

Підтримка політиків

Щодо підтримки політичних партій, то, якби вибори у Бундестаг відбулись вже цієї неділі, Християнсько-демократичний союз обрали б 34 відсотки опитаних. При цьому нинішня партнерка ХДС у правлячій опозиції - Соціал-демократична партія (СДПН) отримала б підтримку лише 16 відсотків респондентів.

Серед урядовців у порівнянні з попереднім місяцем найбільше виріс рейтинг віцеканцлера та міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz), який додав 17 процентних пунктів і сягнув 63 відсотків. Також зросла популярність канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) - її рейтинг прибавив 11 процентних пунктів і становить нині 64 відсотки.