 Більшість німців підтримують обмеження - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Більшість німців підтримують обмеження - опитування

Обмеження свободи пересування, зачинення магазинів і ресторанів та збільшення державного боргу для боротьби із викликаною пандемією кризою схвалюють більшість німців.

Німці підтримують обмеження для боротьби із пандемією

Німці підтримують обмеження для боротьби із пандемією

Більшість німців підтримують запроваджені урядом для боротьби із поширенням коронавірусу обмежувальні заходи. Про це йдеться в оприлюднених у п'ятницю, 3 квітня, результатах опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки Infratest Dimap на замовлення ARD.

Обмеження свободи пересування, зачинення магазинів і ресторанів та збільшення державної заборгованості для боротьби із кризою схвалюють 72 відсотки опитаних.

При цьому рівень стурбованості поширенням інфекції серед німців зростає. Якщо місяць тому лише чверть з них переймались тим, що вони або члени їхніх родин можуть заразитись коронавірусом, то тепер таких понад половина опитаних (51 відсоток). Більше за інших стурбовані люди, старші 65 років (53 відсотки), серед тих, кому менше 40 років, бояться підхопити коронавірус 45 відсотків.

93 відсотки опитаних підтримують обмежувальні заходи, запроваджені урядом Німеччини 23 березня. Причому, наголошують соціологи, це все прихильники різних політичних партій.
Майже половина німців готова добровільно встановити на свій смартфон додаток, який оцінюватиме дані пересування з огляду на перебування поряд із зараженими коронавірусом особами. Інша частина опитаних відхиляє такий додаток з огляду на недостатній рівень захисту персональних даних.

Підтримка політиків

Щодо підтримки політичних партій, то, якби вибори у Бундестаг відбулись вже цієї неділі, Християнсько-демократичний союз обрали б 34 відсотки опитаних. При цьому нинішня партнерка ХДС у правлячій опозиції - Соціал-демократична партія (СДПН) отримала б підтримку лише 16 відсотків респондентів.

Серед урядовців у порівнянні з попереднім місяцем найбільше виріс рейтинг віцеканцлера та міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz), який додав 17 процентних пунктів і сягнув 63 відсотків. Також зросла популярність канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) - її рейтинг прибавив 11 процентних пунктів і становить нині 64 відсотки.

Дивитись відео 05:30

Чому в Німеччині від коронавірусу помирає менше людей, ніж в інших країнах (01.04.2020)

Також за темою

Deutschland Berlin Brandenburger Tor leer Ausgangsbeschränkung

Кількість померлих від коронавірусу у ФРН перевищила 200 осіб 25.03.2020

Загалом коронавірусом SARS-CoV-2 у Німеччині інфікувалось понад 37 тисяч людей. Найбільше число випадків зараження зафіксовано у землі Північний Рейн - Вестфалія.

Deutschland Wolfsburg Coronavirus

У Німеччині збільшили кількість ліжко-місць в реанімаціях до 40 тисяч 02.04.2020

У ФРН в найближчі два тижні усі хворі на COVID-19, які потребуватимуть штучної вентиляції легенів, будуть забезпечені апаратами для цього, повідомив глава Німецького товариства лікарень Ґеральд Ґасс.

Deutschland Corona-Krise | Jugendliche draußen

Землі ФРН обмежують соціальне життя для боротьби з коронавірусом 20.03.2020

Для боротьби з поширенням коронавірусу в деяких федеральних землях Німеччини громадянам уже заборонили залишати будинки без вагомих причин, в інших це планують зробити найближчим часом.

Реклама

Докладно

Біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі

Засідання НАТО: під час пандемії не забули про Україну

Глави МЗС країн НАТО запевнили, що пандемія коронавірусу не зменшила здатність Альянсу оборонятися.  

робітник працює на друкувальному вертстаті в німеччині

ФРН готується до глибокого економічного спаду через COVID-19

Зменшення ВВП Німеччини у 2020 році може бути більшим, ніж під час кризи 2008-2009 років, заявив міністр економіки ФРН.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  