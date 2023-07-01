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У червні ППО України збила понад 360 повітряних цілей

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Російські війська у червні майже щодня запускали по території України крилаті ракети та ударні безпілотники.

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Запуск російської ракети "Іскандер-М"
Запуск російської ракети "Іскандер-М"Фото: Russian Look/picture alliance

Протягом червня протиповітряна оборона (ППО) України знищила понад 360 російських повітряних цілей. Статистику знищених ракет, дронів і вертольотів Командування Повітряних Сил Збройних сил України опублікувало в соціальній мережі Facebook у суботу, 1 липня.

За його інформацією, протягом червня було збито:

  • 123 крилаті ракети повітряного базування X-101/X-555,
  • 16 крилатих ракет "Калібр",
  • 6 гіперзвукових крилатих ракет "Кинджал",
  • 7 балістичних крилатих ракет "Іскандер М",
  • 3 крилаті ракети "Іскандер К",
  • 7 розвідувально-ударних гвинтокрилів "Ка-52",
  • 1 ударний гвинтокрил "Мі-24",
  • близько 160 ударних дронів типу Shahed 136/131 та "Ланцет",
  • понад 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Наймасованіші повітряні атаки по Україні минулого місяця російські окупаційні війська завдали 6 червня, коли Повітряні сили збили 35 ракет X-101/X-555, 16 червня (по шість "Калібрів" і "Кинджалів", а також два "шахеди" та два гвинтокрили), 20 червня (32 дрони Shahed) і 24 червня (40 ракет X-101/X-555). 

Нагадаємо, як повідомили на початку червня у міністерстві оборони Великобританії, протягом травня Росія атакувала Україну понад 300 іранськими ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Це стало найінтенсивнішим застосуванням безпілотників Росією з початку повномасштабної війни.

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