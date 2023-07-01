У червні ППО України збила понад 360 повітряних цілей

Російські війська у червні майже щодня запускали по території України крилаті ракети та ударні безпілотники.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Протягом червня протиповітряна оборона (ППО) України знищила понад 360 російських повітряних цілей. Статистику знищених ракет, дронів і вертольотів Командування Повітряних Сил Збройних сил України опублікувало в соціальній мережі Facebook у суботу, 1 липня.

За його інформацією, протягом червня було збито:

123 крилаті ракети повітряного базування X-101/X-555,

16 крилатих ракет "Калібр",

6 гіперзвукових крилатих ракет "Кинджал",

7 балістичних крилатих ракет "Іскандер М",

3 крилаті ракети "Іскандер К",

7 розвідувально-ударних гвинтокрилів "Ка-52",

1 ударний гвинтокрил "Мі-24",

близько 160 ударних дронів типу Shahed 136/131 та "Ланцет",

понад 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Наймасованіші повітряні атаки по Україні минулого місяця російські окупаційні війська завдали 6 червня, коли Повітряні сили збили 35 ракет X-101/X-555, 16 червня (по шість "Калібрів" і "Кинджалів", а також два "шахеди" та два гвинтокрили), 20 червня (32 дрони Shahed) і 24 червня (40 ракет X-101/X-555).

Нагадаємо, як повідомили на початку червня у міністерстві оборони Великобританії, протягом травня Росія атакувала Україну понад 300 іранськими ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Це стало найінтенсивнішим застосуванням безпілотників Росією з початку повномасштабної війни.

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