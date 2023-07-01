У червні ППО України збила понад 360 повітряних цілей
Протягом червня протиповітряна оборона (ППО) України знищила понад 360 російських повітряних цілей. Статистику знищених ракет, дронів і вертольотів Командування Повітряних Сил Збройних сил України опублікувало в соціальній мережі Facebook у суботу, 1 липня.
За його інформацією, протягом червня було збито:
- 123 крилаті ракети повітряного базування X-101/X-555,
- 16 крилатих ракет "Калібр",
- 6 гіперзвукових крилатих ракет "Кинджал",
- 7 балістичних крилатих ракет "Іскандер М",
- 3 крилаті ракети "Іскандер К",
- 7 розвідувально-ударних гвинтокрилів "Ка-52",
- 1 ударний гвинтокрил "Мі-24",
- близько 160 ударних дронів типу Shahed 136/131 та "Ланцет",
- понад 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Наймасованіші повітряні атаки по Україні минулого місяця російські окупаційні війська завдали 6 червня, коли Повітряні сили збили 35 ракет X-101/X-555, 16 червня (по шість "Калібрів" і "Кинджалів", а також два "шахеди" та два гвинтокрили), 20 червня (32 дрони Shahed) і 24 червня (40 ракет X-101/X-555).
Нагадаємо, як повідомили на початку червня у міністерстві оборони Великобританії, протягом травня Росія атакувала Україну понад 300 іранськими ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Це стало найінтенсивнішим застосуванням безпілотників Росією з початку повномасштабної війни.
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