Ракетний удар РФ: на Київщині семеро поранених (оновлено)

Внаслідок чергової ракетної атаки, яку війська РФ здійснили вдень у п'ятницю, 16 червня, на Київщиніпоранень зазнали семеро людей, серед них - двоє дітей у віці 4-х і 13-ти років, навів оновлені дані очільник головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону. За його словами, всі постраждалі не мають серйозних травм.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко повідомляв, що внаслідок падіння уламків збитої російської ракети в одному з населених пунктів області поранень зазнали шестеро людей. "Один із постраждалих - водій автотранспорту, який зазнав поранення під час перевезення хліба. Всім надається необхідна медична допомога", - написав він у Facebook.

Крім того, за даними Кравченка, в області було зруйновано три приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та дві господарчі будівлі зазнали незначних пошкодженнь. Також внаслідок падіння уламків зайнялася лісова та трав'яна підстилки, додав він.

Відео з місця ліквідації пожежі у приватному будинку опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

ППО збила всі ракети і дрони

У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що сьогодні близько 11 ранку війська РФ спрямували в напрямку Київщини шість крилатих ракет "Калібр" та шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".

"Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", - повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ. Окрім ракет, сили ППО знищили також два російські розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

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Повітряна тривога на Київщині тривала трохи більше години.

Нагадаємо, саме в цей час в Україну прибула делегація лідерів кількох африканських країнз мирною ініціативою.