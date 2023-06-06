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ППО знищила всі 35 випущених Росією вночі крилатих ракет

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Вночі РФ атакувала Україну 35 крилатими ракетами Х-101/Х-555. Українська протиповітряна оборона знищила усі. 20 цілей збили навколо Києва.

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Збиття ППО ударного дрона над Києвом 30 травня
Збиття ППО ударного дрона над Києвом 30 травняФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Війська РФ у ніч на вівторок, 6 червня, запустили по Україні 35 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Сили протиповітряної оборони (ППО) України знищили всі, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Росія завдала удару в період з о пів на першу ночі до четвертої години ранку. Ракети були випущені по Україні з району Каспійського моря з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

20 ракет знищили навколо столиці

Більшість ракет - понад 20 - були націлені на Київ і збиті в повітряному просторі навколо столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі пошкоджене дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Інформації про постраждалих не було.

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