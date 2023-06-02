  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаУкраїна

Знімали ППО: У Києві блогерок помістили під домашній арешт

Євгенія Наконечна
3 год. тому

Чотирьох киянок відправили під цілодобовий домашній арешт за поширення кадрів роботи ППО в ніч на 16 травня. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

https://p.dw.com/p/4S6pJ
Вибухи над Києвом 16 травня
Вибухи над Києвом 16 травняФото: Gleb Garanich/REUTERS

Чотирьох киянок, які знімали роботу протиповітряної оборони (ППО) і поширювали фото і відео у соцмережах, відправили під цілодобовий домашній арешт за клопотанням Київської міської прокуратури. Про це відомство повідомило у п'ятницю, 2 червня, в своєму Telegram. 

За даними Служби безпеки України (СБУ), вони знімали роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей в ніч на 16 травня.

Читайте також: ППО вночі збила шість російських "Кинджалів" і дев'ять "Калібрів"

Згідно з ухвалами суду,  підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше в СБУ повідомляли про затримання шістьох мешканців Києва, які поширювали інформацію про ППО. Чотирьом жінкам 31 травня повідомили про підозри.

СБУ заблокували роботу онлайн-камер

Кіберфахівці СБУ 17 травня також заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. Водночас доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальний доступ в відеосервісі Youtube.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня війська РФ здійснили черговий масований повітряний напад на Київ. За інформацією Київської міської військової адміністрації (КМВА), під час цієї атаки росіяни застосували БпЛА, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу, що запускалися з різних напрямків одночасно.

"Непереможні" "Кинджали": ППО України збила 6 ракет РФ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Під час ракетної атаки на Київ

Зеленський доручив ревізувати всі укриття в Україні

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Робота в Німеччині: чи важко українцям працевлаштуватись

Робота в Німеччині: чи важко українцям працевлаштуватись

Суспільство4 год. тому12:52 хв.
external

Сучасне укриття замість старого підвалу

Сучасне укриття замість старого підвалу

Панорама6 год. тому04:37 хв.
Солдати мобільної вогневої групи під час тренування

"Ми навчилися не спати": як закривають небо Київщини

"Ми навчилися не спати": як закривають небо Київщини

Конфлікти6 год. тому
Журналісти чекають перед замком Castel Mimi під Кишиневом, у якому проходить другий саміт Європейської політичної спільноти

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Політика22 год. тому
Українська енергетична інфраструктура потребує відновлення внаслідок обстрілів

Зростання тарифів на струм під час війни - неуникне рішення?

Зростання тарифів на струм під час війни - неуникне рішення?

Політика1 червня 2023 р.
external

Як працює одна з останніх шахт на Донеччині?

Як працює одна з останніх шахт на Донеччині?

Економіка1 червня 2023 р.06:52 хв.
На головну сторінку