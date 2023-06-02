Знімали ППО: У Києві блогерок помістили під домашній арешт

Чотирьох киянок відправили під цілодобовий домашній арешт за поширення кадрів роботи ППО в ніч на 16 травня. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Чотирьох киянок, які знімали роботу протиповітряної оборони (ППО) і поширювали фото і відео у соцмережах, відправили під цілодобовий домашній арешт за клопотанням Київської міської прокуратури. Про це відомство повідомило у п'ятницю, 2 червня, в своєму Telegram.

За даними Служби безпеки України (СБУ), вони знімали роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей в ніч на 16 травня.

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Згідно з ухвалами суду, підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше в СБУ повідомляли про затримання шістьох мешканців Києва, які поширювали інформацію про ППО. Чотирьом жінкам 31 травня повідомили про підозри.

СБУ заблокували роботу онлайн-камер

Кіберфахівці СБУ 17 травня також заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. Водночас доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальний доступ в відеосервісі Youtube.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня війська РФ здійснили черговий масований повітряний напад на Київ. За інформацією Київської міської військової адміністрації (КМВА), під час цієї атаки росіяни застосували БпЛА, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу, що запускалися з різних напрямків одночасно.