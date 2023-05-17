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Вибух у Києві під час ракетної атаки у ніч на 16 травня
Вибух у Києві під час ракетної атаки у ніч на 16 травняФото: SERGEI SUPINSKY/AFP
КонфліктиУкраїна

СБУ викрила людей, які "засвітили" роботу ППО у Києві

Максим Сидоржевський
59 хв. тому

Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців Києва, які поширювали фото і відео роботи сил ППО, повідомили в СБУ. Тепер їм загрожує до восьми років ув'язнення.

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Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що встановила особи шістьох мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил протиповітряної оборони під час останньої масованої ракетної атаки РФ на Київ. Як йдеться у повідомленні спецслужби у середу, 17 травня, у ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української ППО та розмістили відповідні матеріали у соцмережах.

Серед іншого, ці люди зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. "Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео "підхопили" численні Telegram-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них - інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора", - зазначили у СБУ.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження в рамках статті про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (частина друга статті 114-2 Кримінального кодексу України). Фігурантам загрожує до восьми років ув'язнення.

Заблокували онлайн-камери, які фіксували роботу ППО

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. Водночас доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальний доступ в відеосервісі Youtube.

"Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", - припускають в українській спецслужбі.

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В Офісі генерального прокурора України також повідомили про початок розслідування за фактом несанкціонованого поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану, а також нагадали, що за коригування ворожого вогню передбачена кримінальна відповідальність. 

За даними низки західних ЗМІ, внаслідок останньої ракетної атаки РФ по Києву було пошкоджено зенітний ракетний комплекс Patriot.

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