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Уламки ракети влучили в багатоповерхівку в Києві: є загиблі
29 хв. тому
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Росія в ніч на суботу, 24 червня, атакувала Київ ракетами. Це була вже восьма атака на столицю України в червні.
Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспійського моря крилаті ракети Х-101/555. Сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) виявили та знищили навколо Києва понад 20 ракет.
Уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі. Руйнування та займання виникли на 16-19 поверхах.
Двоє мешканців загинули. Травмовані 11 людей, з яких троє - госпіталізовані.
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), врятувати вдалося 24 людини, зокрема трьох деблокували з-під завалів, одного - з ліфта.
Пошкоджені близько 40 автомобілів поруч з будинком.