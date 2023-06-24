Уламки ракети влучили в багатоповерхівку в Києві: є загиблі

ППО знищила вночі навколо Києва 20 російських ракет. Уламки влучили в 24-поверховий будинок у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.

29 хв. тому 29 хв. тому

29 хв. тому 29 хв. тому

Росія в ніч на суботу, 24 червня, атакувала Київ ракетами. Це була вже восьма атака на столицю України в червні.

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспійського моря крилаті ракети Х-101/555. Сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) виявили та знищили навколо Києва понад 20 ракет.

Уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі. Руйнування та займання виникли на 16-19 поверхах.

Двоє мешканців загинули. Травмовані 11 людей, з яких троє - госпіталізовані.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), врятувати вдалося 24 людини, зокрема трьох деблокували з-під завалів, одного - з ліфта.

Пошкоджені близько 40 автомобілів поруч з будинком.