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Уламки ракети влучили в багатоповерхівку в Києві: є загиблі

Євгенія Наконечна
29 хв. тому

ППО знищила вночі навколо Києва 20 російських ракет. Уламки влучили в 24-поверховий будинок у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.

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Наслідки влучання уламків російської ракети в багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.
Наслідки влучання уламків російської ракети в багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Росія в ніч на суботу, 24 червня, атакувала Київ ракетами. Це була вже восьма атака на столицю України в червні.

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспійського моря крилаті ракети Х-101/555. Сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) виявили та знищили навколо Києва понад 20 ракет.

Уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі. Руйнування та займання виникли на 16-19 поверхах.

Двоє мешканців загинули. Травмовані 11 людей, з яких троє - госпіталізовані.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), врятувати вдалося 24 людини, зокрема трьох деблокували з-під завалів, одного - з ліфта.

Пошкоджені близько 40 автомобілів поруч з будинком. 

Руйнації й загиблі після удару РФ по будинку в Кривому Розі

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Топтема

Наслідки влучання уламків російської ракети в багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.

Уламки ракети влучили в багатоповерхівку в Києві: є загиблі

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