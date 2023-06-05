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РФ випустила по Україні в травні рекордну кількість дронів

Віолетта Чайковська
2 год. тому

У травні Росія атакувала Україну понад 300 безпілотниками, щоб виснажити сучасну ППО. Британська розвідка каже, що РФ не досягла успіху: 90 відсотків дронів збили старими дешевими ракетами.

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ППО перехоплює дрон у Києві
ППО перехоплює дрон у КиєвіФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Протягом травня Росія атакувала Україну понад 300 іранськими ударними дронами-камікадзе типу Shahed, що стало найінтенсивнішим застосуванням нею безпілотників з початку повномасштабної війни. Таку статистику наводить міністерство оборони Великобританії в Twitter у щоденному звіті британської військової розвідки. 

Розвідники припускають, що такою кількістю повітряних цілей РФ намагається змусити Україну витратити запаси цінних сучасних ракет протиповітряної оборони (ППО). Втім, на їхню думку, росіяни не досягнули такою тактикою значного успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90 відсотків безпілотників своїми старими дешевшими засобами ППО та за допомогою електронних перешкод.

Нагадаємо, що в травні росіяни атакували Київ дронами та ракетами 17 разів. Одна з цих атак стала наймасованішою з початку війни. Внаслідок ударів у столиці України були загиблі та поренені. Уламки збитих ППО "шахедів" впали, серед іншого, на багатоповерхівку в Голосіївському районі.

Крім того, під час однієї з комбінованих атак по Україні РФ ударила по об'єктах Хмельницької області, внаслідок чого були виведені з ладу п'ять літальних апаратів. Також уламки збитих повітряних цілей впали в морському порту Одеси, спричинивши пожежу. 

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