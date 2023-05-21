У Кишиневі відбулася багатотисячна проєвропейська акція

Десятки тисяч людей зібралися у центрі столиці Молдови Кишиневі для участі в акції "Європейська Молдова" на підтримку європейського курсу країни. За даними організаторів та поліції, в проведеному у неділю, 21 травня, заході взяли участь від 50 до 75 тисяч осіб.

Учасники акції розмахували прапорами ЄС і Молдови та скандували проєвропейські гасла. "Ми прийшли, щоб голосно, впевнено і гордо сказати, що молдовани - європейці", - звернулася до натовпу президентка країни Майя Санду, яка скликала мітинг. Вона заявила, що Молдова воліла б приєднатися до ЄС до 2030 року.

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"Це (вступ до ЄС. - Ред.) - шанс для нашого народу жити в мирі та процвітанні", - сказала Санду, яку цитує інформагенція AFP. Виконання необхідних критеріїв для вступу до ЄС було "шляхом великих зусиль ... але це єдиний шлях", додала лідерка Молдови.

Учасники акції розмахували прапорами ЄС і Молдови Фото: Vitalie Calugareanu/DW

Резолюція з вимогою змін до конституції

Також учасники акції "Європейська Молдова" висловилися за внесення до конституції Молдови поправок, котрі закріпили б незворотність вступу країни до ЄС. Про це йдеться в підсумковій резолюції масового заходу. Автори резолюції вважають приєднання до Європейського Союзу єдиним шляхом, який "може принести країні стабільність перед лицем викликів, і єдиним шансом для розвитку Республіки Молдова, який дасть змогу майбутнім поколінням реалізувати свій потенціал, (...), модернізувати країну і вести повноцінне життя", цитує "Інтерфакс".

На акції у Кишиневі можна було побачити й численні українські прапори Фото: Vitalie Calugareanu/DW

У резолюції міститься заклик до всіх нинішніх політиків і партій, а також до тих, хто вирішуватиме долю країни в майбутньому, внести зміни до конституції Молдови, щоб остаточно і незворотно закріпити курс країни на вступ до Європейського Союзу. Також автори документа закликають європейські інституції підтримати Молдову на шляху до членства в ЄС після виконання всіх необхідних вимог.

Санду розглядає євроінтеграцію як захист від загроз з боку РФ

В інтерв'ю AFP на початку цього тижня Санду заявила, що Молдова прагне членства в ЄС "якнайшвидше", щоб захиститися від будь-якої загрози з боку Росії. Також у лютому вона звинуватила Росію у плануванні перевороту з метою захоплення влади в Молдові проросійськими силами.

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Санду та її уряд закликали громадян приєднатися до цієї акції. Напередодні уряд провів інформаційні кампанії, запрошуючи людей прийти на нього, а також збільшив кількість громадського транспорту в неділю, щоб полегшити підвіз учасників.

Голова Європарламенту пообіцяла підтримувати європрагнення Молдови

Тим часом голова Європарламенту Роберта Мецола, яка також виступила на мітингу, заявила, що ЄС підтримає заявку Молдови на членство в спільноті, додавши, що країна "вже готова до європейської інтеграції".

Голова Європарламенту Роберта Мецола під час зверення до учасників проєвропейської акції в столиці Молдови Фото: Vitalie Calugareanu/DW

Нагадаємо, в червні 2022 року Молдова отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС.