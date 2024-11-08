У Буданова заперечили зв'язок нардепа Шевченка з ГУР

Після скандалу з листом Євгенія Шевченка до Дональда Трампа в українській розвідці відкинули зв'язки з нардепом. У 2023 він їздив на переговори з Олександром Лукашенком за проханням ГУР.

Народний депутат Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до Головного управління розвідки міністерства оборони України, запевнив представник спецслужби Андрій Юсов.

"Вказана особа - не співробітник ГУР МО", - сказав Юсов у коментарі "Суспільному " в п'ятницю, 8 листопада.

Напередодні Шевченко заявив, що написав листа новообраному президенту США Дональду Трампу з проханням "допомогти покласти край диктатурі в Україні" та закликав президента України Володимира Зеленського "починати діалог" з Росією, висловивши готовність знову стати посередником у переговорах у Мінську, як сталося в 2023 році на прохання ГУР.

Посередник від України на переговорах з Лукашенком

Шевченко був обраний депутатом Верховної Ради по одному з округів Запорізької області від партії "Слуга Народу", але в 2021 році його виключили зі складу фракції після низки публічних заяв на користь Москви та самовільної поїздки до Мінська на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тоді у розмові з білоруським правителем він заявив, що більше третини українців хотіли б бачити Лукашенка своїм президентом.

У 2023 році Шевченко таємно вів переговори з Лукашенком. Утім, як згодом зізнався начальник ГУР Кирило Буданов, це відбулося на прохання українських спецслужб.