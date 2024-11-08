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ПолітикаУкраїна

У Зеленського відреагували на лист нардепа Трампу зі скаргою

Анастасія Шепелева
8 листопада 2024 р.

Нардеп Шевченко написав листа Трампу з проханням "допомогти покласти край диктатурі в Україні". В Офісі президента кажуть, що той заплутався в питанні національних інтересів держави.

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Андрій Єрмак - керівник Офісу президента України Володимира Зеленського
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Євген Шевченко заплутався в питаннях національної безпеки та інтересів УкраїниФото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/picture alliance

Народний депутат з групи "Відновлення України" Євген Шевченко написав листа новообраному президенту США Дональду Трампу з проханням сприяти припиненню "скочування України в диктатуру, авторитаризм і беззаконня".

"Потрібно закінчувати з політичними переслідуваннями народних депутатів України. Скоро внесу відповідний законопроєкт", - заявив він у Telegram у ніч на п'ятницю, 8 листопада. Депутат додав, що йдеться про фігурантів судових справ Олександра Дубінського, Артема Дмитрука, Нестора Шуфрича, які на його думку, "мають повернутися в зал парламенту".

Також Шевченко написав, що мають бути припиненні "кримінальні переслідування" щодо Геннадія Балашова, Дениса Єлисеєвича, Руслана Коцаби та Олексія Арестовича. "Усі вони, і багато інших, мають повернутися в Україну, маючи можливість вільно і спокійно продовжувати вести свою просвітницьку роботу. І залишити в спокої всіх простих громадян України, яких переслідували тільки за їхні переконання", - йдеться в дописі.

За його словами, він надіслав листи Трампу та майбутньому віцепрезиденту США Джеймсу Девіду Венсу "про сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури та беззаконня, а також повернення демократії та свободи слова в політичне життя України".

В іншому пості Шевченко закликав президента України Володимира Зеленського "починати діалог" з Росією: "Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу".

Єрмак: Це велика помилка в інтересах РФ

На риторику Шевченка вже відреагували в Офісі президента України. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, "деякі народні депутати", імовірно, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни.

"Якщо у їхніх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ", - вказав Єрмак. На його переконання, шляхом до справедливості є виконання "плану перемоги" та "формули миру" Зеленського.

Не перша сумнівна ініціатива Шевченка

Шевченко був обраний депутатом Верховної Ради по одному з округів Запорізької області від партії "Слуга Народу". У 2021 році його виключили зі складу фракції після низки публічних заяв на користь Москви та самовільної поїздки до Мінська на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тоді у розмові з білоруським правителем він заявив, що більше третини українців хотіли б бачити Лукашенка своїм президентом.

У 2023 році Шевченко таємно вів переговори з Лукашенком. Утім, як згодом зізнався начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов, це відбулося на прохання українських спецслужб.

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