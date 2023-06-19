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ЗМІНімеччина

У Бонні розпочалася щорічна конференція Global Media Forum

Віталій Кропман
2 год. тому

Одна з найбільших міжнародних медійних конференцій Global Media Forum Deutsche Welle розпочала роботу в німецькому Бонні.

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Відкриття Global Media Forum у Бонні
Відкриття Global Media Forum у БонніФото: Ronka Oberhammer/DW

16-й Global Media Forum Deutsche Welle - одна з найбільших міжнародних медійних конференцій - розпочав свою роботу в німецькому Бонні в понеділок, 19 червня. Близько 2200 учасників із понад 120 країн планують обговорити в рамках дводенної зустрічі питання подолання розбіжностей в сучасному світі. 

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) вважає, що на ЗМІ та їхніх творців лягає особлива відповідальність у ситуації, коли світ і його сприйняття дедалі більше розпадаються, а суперечки стають все запеклішими.

"Дезінформація, теорії змови та популізм є серйозними викликами для сфери журналістики. Постійне критичне осмислення власних дій, можливо, як ніколи важливе для журналістів", - наголошує він. На думку Лімбурґа, завдання Global Media Forum якраз і полягає в тому, щоби забезпечити можливість такого осмислення на міжнародному рівні.

Бербок: Вільним суспільствам потрібні вільні ЗМІ

До учасників форуму звернулась міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Робота журналістів "має вирішальне значення, якщо ми хочемо домогтися прогресу в подоланні розбіжностей у цьому складному світі", - йдеться у її відеозверненні.

Бербок зауважила, що для подолання розбіжностей "необхідно визнати й зрозуміти різні точки зору", вислухати занепокоєння й тривоги одне одного, зрозуміти, звідки вони походять, та обговорити, що ми можемо зробити". Саме завдяки роботі журналістів "чути різні голоси та точки зору", наголосила вона.

"Вільним суспільствам потрібні вільні ЗМІ - щоби повідомляти правду та закликати можновладців до відповідальності", - підкреслила Бербок, додавши, що, на жаль, право журналістів на вільне висвітлення подій дедалі частіше опиняється під загрозою. 

Вона послалася на дані міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", згідно з якими у понад 70 відсотках країн світу існують "помітні проблеми" зі свободою преси. Міністерка нагадала, що й Німеччина опустилася на п'ять позицій, посівши 21-ше місце в рейтингу "Репортерів без кордонів", зокрема й через випадки насильства щодо журналістів, особливо на різних акціях. "Ми як уряд зобов'язані захищати свободу ЗМІ, навіть на демонстраціях, спрямованих проти нас самих", - зазначила Бербок.

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Премія DW - журналісту з Сальвадору

У рамках медіафоруму відбудеться вручення традиційної премії DW за свободу слова Freedom of Speech Award. Цього року її отримає Оскар Мартінес із Сальвадору - головний редактор онлайн-платформи El Faro.

Напередодні вручення премії гендиректор DW Лімбурґ зазначив, що Центральна Америка переживає нову хвилю авторитаризму, яка супроводжується дедалі більшими обмеженнями для вільної преси. "Оскар Мартінес і редактори El Faro мужньо протистоять величезному тиску, якого зазнають журналісти в Сальвадорі, а також в інших країнах Центральної Америки у своїй роботі", - зазначив він.

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