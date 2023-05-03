Війна Росії проти України затьмарила свободу преси в Європі

Війна і дух національної єдності зменшили вплив олігархів на ЗМІ та знизили тиск на українські медіа. Ситуація зі свободою преси в Україні покращилася за рік, констатують "Репортери без кордонів".

Україна за рік піднялася на 27 позицій і опинилася на 79-му місці у цьогорічному рейтингу свободи слова міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF). Про це йдеться у пресрелізі організації, оприлюдненому у середу, 3 травня.

Це пов'язано, головним чином, з економічною стабілізацією більшості засобів масової інформації. Крім того, зменшився вплив олігархів на журналістику. Однак у категорії безпеки Україна посідає передостаннє місце у світі - це пов'язано з воєнними злочинами Росії проти працівників ЗМІ в Україні.

Тим часом на захоплених українських територіях Кремль миттєво розгортає свій пропагандистський апарат - телеканали глушать, українські ЗМІ витісняють, а місцевих журналістів переслідують.

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Позиція Росії у рейтингу за рік погіршилася на дев'ять позицій (164-те місце). З початку повномасштабної війни проти України майже всі незалежні ЗМІ у РФ були заборонені, заблоковані та класифіковані як так звані іноземні агенти. Працівникам ЗМІ загрожує до 15 років позбавлення волі за поширення нібито неправдивих новин про російські збройні сили. Близько тисячі працівників ЗМІ залишили країну. Ув'язнення американського журналіста Евана Гершковича свідчить про те, що навіть іноземні кореспонденти не захищені у Росії від переслідування.

Російське вторгнення затьмарило ситуацію і в Білорусі (157-ме місце), яка зараз перебуває під контролем РФ. Помітне погіршення ситуації зі свободою преси зафіксовано в Центральній Азії, зокрема Киргизстан опинився на 122-й сходинці, втративши за рік 50 позицій рейтингу.

Крихкий баланс між свободою і безпекою на Заході

Війна в Україні також вплинула на Західну Європу, яка часто намагається знайти баланс між безпекою і свободою, відзначають у RSF. Кілька країн обмежили журналістську діяльність з міркувань "національної безпеки". У Греції (107-ме місце) шпигунство за журналістами з боку спецслужб за допомогою програмного забезпечення Predator стало найбільшим порушенням свободи преси в ЄС у 2022 році, і це пояснює, чому вона посіла найнижчу позицію серед європейських країн Індексі 2023 року.

У Великобританії (26-те місце), де Джуліан Ассанж досі перебуває у в'язниці в очікуванні екстрадиції, розслідувачам загрожує законопроєкт про національну безпеку, який передбачає кримінальну відповідальність для журналістів. У Латвії (16-те місце) медіа-регулятор свавільно відкликав ліцензію на мовлення у російського каналу "Дождь". У Фінляндії (п'яте місце) двох журналістів було засуджено за розголошення державної таємниці, а нове законодавство у Швеції, яка випала з трійки лідерів і має цьогоріч четверте місце, підриває конфіденційність журналістських джерел.

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Сербія (91-ше місце), де проурядові ЗМІ поширюють російську пропаганду, зазнала найбільшого падіння (на 12 позицій) у Балканському регіоні ЄС.

У Німеччині зросло насильство проти журналістів

З 16-го місця минулоріч на 21-ше опустилася у рейтингу Німеччина. Падіння на п'ять позицій пояснюється переважно проходженням інших країн, деякі з яких значно покращили свої показники - оцінка Німеччини порівняно з попереднім роком погіршилася лише на 0,13 бала - до 81,91 зі 100 можливих. Причиною цього є подальше зростання насильства проти журналістів та ЗМІ: зі 103 фізичними нападами RSF фіксує найвищий рівень від початку спостережень у 2015 році. У календарному 2021 році було зафіксовано 80 нападів, у 2020 році - 65.

За даними RSF, більшість нападів сталися на ґрунті конспірологічної ідеології, антисемітизму та крайніх правих поглядів - 87 зі 103. Найбільш небезпечним місцем для преси були демонстрації, при цьому дві третини нападів на журналістів сталися на сході Німеччини.

Німеччина також втратила бали в категорії "соціальний контекст". Медійники стикаються зі зростанням квір-ворожості, сексизму та расизму, особливо під час висвітлення цих питань, зазначають "Репортери без кордонів".

Тим не менше, кількість країн-членів ЄС, які піднялися в Індексі свободи преси, вдвічі більша, ніж тих, що понизилися. Трійка лідерів серед країн світу - Норвегія, Ірландія, Данія. США займають 45-ту сходинку у рейтингу "Репортерів без кордонів".

Світовий рейтинг свободи преси, який щорічно публікується організацією "Репортери без кордонів", оцінює ситуацію в цій галузі у 180 країнах світу. RSF використовує для складання рейтингу методику, що враховує п'ять факторів, що впливають на ситуацію зі свободою преси у тій чи іншій країні, а саме: політичний, економічний та соціокультурний контекст, правові рамки та ситуацію у сфері безпеки.

Як російська пропаганда бреше про війну - фактчек DW To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video