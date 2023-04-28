В ООН звинуватили РФ у розпалюванні ненависті до українців

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації звинувачує Росію у розпалюванні расової ненависті та поширенні стереотипів про українців.

Комітет Організації Об'єднаних Націй (ООН) з ліквідації расової дискримінації звинувачує російські війська та найманців у серйозних порушеннях прав людини, скоєних під час бойових дій в Україні. У своєму звіті, опублікованому в п'ятницю, 28 квітня, комітет серед інших порушень назвав довільні арешти, страти, тортури, зґвалтування та викрадення дітей.

Також комітет висловив занепокоєння розпалюванням у Росії расової ненависті та поширенням стереотипів про українців. Такі дії особливо широко поширені на державному радіо і телебаченні, в інтернеті та соціальних мережах, крім того, їх вчиняють громадські діячі та державні чиновники, передає агентство AFP.

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ООН вивчає методи мобілізації в РФ

В ООН також вивчають твердження російських правозахисників, що під час проведення мобілізації головна увага влади РФ зосереджена на етнічних меншинах у віддалених районах Росії, щоб уникнути невдоволення в Москві та інших великих містах.

Комітет ООН закликав Росію негайно припинити примусову мобілізацію та призов до армії як усередині РФ, так і на "інших територіях, які перебувають під її фактичним контролем", а тим, хто потрапив під мобілізацію, надати компенсацію.

Комітет також висловив глибоку стурбованість "надмірно широким і розпливчастим визначенням" екстремістської діяльності в російському законодавстві. "Таке нечітке визначення ставить під загрозу законне здійснення прав на свободу вираження думок і об'єднань та застосовується для цілеспрямованої боротьби з операціями і діяльністю організацій громадянського суспільства, журналістів і правозахисників", - ідеться в повідомленні.

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