Журналіста WSJ Гершковича у Москві залишили під вартою

У Москві суд відхилив апеляцію на тримання під вартою журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого наприкінці березня. РФ обвинувачуэ його у шпигунстві.

Московський міський суд залишив під вартою репортера американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинувачують у шпигунстві. У вівторок, 18 квітня, суд відхилив апеляцію на арешт американця та підтвердив рішення Лефортівського районного суду Москви від 30 березня.

У залі засідань дозволили перебувати лише делегації посольства США та десятьом журналістам, пише "Медіазона".

"Готувався до звичайної журналістської роботи"

31-річного Евана Гершковича, затриманого в Єкатеринбурзі за підозрою у шпигунстві і доставленого до Москви, 30 березня було заарештовано Лефортівським районним судом - до 29 травня. Він став першим закордонним репортером, заарештованим за цим звинуваченням у Росії з 1986 року.

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Федеральна служба безпеки (ФСБ) стверджує, що журналіст "здійснював збір даних, що становлять держтаємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Стаття Кримінального кодексу РФ "Шпигунство" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 20 років. The Wall Street Journal та уряд США заперечують звинувачення на адресу Гершковича. Державний департамент назвав репортера "несправедливо затриманим".

За інформацією російських Telegram-каналів, затримання репортера санкціонував особисто президент Володимир Путін. У МЗС РФ вже заявили, що обмін Гершковича можливий лише після суду над журналістом. Журналіст Дмитро Колезєв написав у Telegram, що розмовляв із Гершковичем до поїздки американця до Єкатеринбурга. "Зважаючи на розмову, він готувався до звичайної, хоч і досить небезпечної в нинішніх умовах, журналістської роботи", - зазначив Колезєв.