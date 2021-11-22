Офіційно: в Болгарії переобрали чинного президента

Чинний президент Болгарії Румен Радев за результатами другого туру виборів, що відбувся 21 листопада переобрався на другий термін. Центральна виборча комісія країни вранці у понеділок, 22 листопада, підтвердила перемогу на виборах Румена Радева та його віцевпрезидентки Іліани Йотової.

Зокрема, за даними після обробки 99,8 відсотка протоколів ЦВК, за Радева проголосували 66,7 відсотка виборців (1537347 осіб). Другий претендент на найвищу державну посаду, ректор Софійського університету Анастас Герджиков отримує 31,82 відсотка голосів (733307). Проти всіх висловилися 1,48 відсотка виборців (34092).

Нагадаємо, що президент у Болгарії виконує радше репрезентативну функцію, тоді як основна влада сконцентрована в уряду. Перший тур президентських виборів у країні відбувся 14 листопада одночасно з парламентськими. У ньому найбільше голосів отримав Радев - 49 відсотків.

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Заяви про Крим напередодні виборів у Болгарії

Напередодні другого туру під час телевізійних дебатів Радев фактично заявив про належність анексованого Криму Росії. "Він є російським, як ще може бути?" - відповів Радев на запитання свого опонента про півострів. Також він заявив, що санкції щодо Росії через ситуацію в Україні не дають результату, однак згодом назвав анексію Криму "порушенням".

У відповідь в українському МЗС зазначили, що слова президента Болгарії не сприяють розвитку добросусідських відносин та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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Політична криза в Болгарії триває з минулого року, коли після звинувачень прем'єр-міністра Бойка Борисова у корупції країною покотилася хвиля протестів. Його партія програла парламентські вибори в квітні, після цього Борисов, який керував урядом 11 років, пішов у відставку. Однак депутатам не вдалося сформувати нову коаліцію, і після цього в країні ще двічі проходили парламентські вибори. Під час минулого голосування тиждень тому жодна партія знову не отримала впевненої переваги, необхідної для формування уряду.