 Вибори у Болгарії: лідирує чинний президент Румен Радев | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2021

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Вибори у Болгарії: лідирує чинний президент Румен Радев

За даними екзитполів, чинний лідер Болгарії Румен Радев, який напередодні назвав Крим "російським", перемагає з результатом у майже 66 відсотків голосів.

Лідер Болгарії Румен Радев

Лідер Болгарії Румен Радев

Чинний президент Болгарії Румен Радев лідирує у другому турі президентських виборів, який відбувся в країні у неділю, 21 листопада, пише dpa.

За даними екзитполів Gallup International та Alpha Research, він здобув підтримку майже 66 відсотків виборців. Його суперник Анастас Герджиков, висунутий партією ГЕРБ експрем'єра Бойка Борисова, отримав близько 32 відсотків голосів.

Зазначається, що явка становить менше 40 відсотків, що є навіть нижчим показником, ніж у першому турі голосування. Проте це не вплине на визнання результатів.

Перемога проросійського кандидата?

Нагадаємо, що президент у Болгарії виконує радше репрезентативну функцію, тоді як основна влада сконцентрована в руках уряду. Перший тур президентських виборів у країні відбувся 14 листопада одночасно з парламентськими. У ньому найбільше голосів отримав Радев - 49 відсотків.

Напередодні другого туру під час телевізійних дебатів він фактично заявив про належність анексованого Криму Росії. "Він є російським, як ще може бути?" - відповів Радев на запитання свого опонента про півострів. Також він заявив, що санкції щодо Росії через ситуацію в Україні не дають результату, однак згодом назвав анексію Криму "порушенням". 

У відповідь в українському МЗС зазначили, що слова президента Болгарії не сприяють розвитку добросусідських відносин та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Політична криза в Болгарії триває з минулого року, коли після звинувачень прем'єр-міністра Бойко Борисова у корупції країною покотилася хвиля протестів. Його партія програла парламентські вибори в квітні, після цього Бойко Борисов, який керував урядом 11 років, пішов у відставку. Однак депутатам не вдалося сформувати нову коаліцію, і після цього в країні ще двічі проходили парламентські вибори. Під час минулого голосування тиждень тому жодна партія знову не отримала впевненої переваги, необхідної для формування уряду.

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