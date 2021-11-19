 Президент Болгарії Радев назвав Крим російським, обуривши Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2021

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Новини

Президент Болгарії Радев назвав Крим російським, обуривши Україну

Українське МЗС викликало посла Болгарії в Києві через висловлювання президента Румена Радева про Крим. Під час дебатів напередодні виборів політик заявив, що санкції проти РФ неефективні, а Крим фактично належить Росії.

Чинний президент Болгарії Румен Радев

МЗС України очікує на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його заяви щодо Криму та Росії

Міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 19 листопада, викликало посла Болгарії в Києві через висловлювання болгарського президента Румена Радева про Крим. Напередодні під час передвиборних телевізійних дебатів Радев фактично заявив про належність анексованого Криму Росії.

"Він є російським, як ще може бути?" - відповів Радев на запитання свого опонента про півострів. Також він заявив, що санкції щодо Росії через ситуацію в Україні не дають результату. "Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму", - йдеться у повідомленні українського МЗС.

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Київ чекає на спростування від Радева

В українському МЗС заявили, що слова президента Болгарії не сприяють розвитку добросусідських відносин та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. "Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви", - йдеться у повідомленні.

Водночас у МЗС повідомили: "Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності, у тому числі Криму як невід'ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи".

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Заяви напередодні виборів у Болгарії

У Болгарії 14 листопада одночасно з парламентськими проходили й президентські вибори. На них найбільше голосів отримав чинний президент Радев - 49 відсотків. Водночас, оскільки він не набрав абсолютної більшості, 21 листопада відбудеться  другий тур виборів.

Суперник Радева - ректор університету міста Софії Анастас Герджиков, висунутий партією ГЕРБ, отримав 22 відсотка голосів. На передвиборних теледебатах 18 листопада він чітко заявив, що Крим - це українська територія, а також виступив за необхідність санкцій проти Росії.

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