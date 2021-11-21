У Болгарії триває другий тур президентських виборів

Громадяни Болгарії у неділю, 21 листопада, обирають президента країни у другому турі виборів. На вищий державний пост претендують чинний президент Румен Радев та ректор університету міста Софія Анастас Герджиков.

У Болгарії відкриті понад 13 тисяч виборчих дільниць, за кордоном - майже 750. Право голосу мають майже 6,7 мільйона осіб. Виборчі дільниці на території Болгарії працюватимуть до 20:00.

Як зазначає агенція AP, попередні результати будуть оголошені в неділю ввечері, а остаточні 22 листопада.

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Заяви про Крим напередодні виборів у Болгарії

У Болгарії 14 листопада одночасно з парламентськими проходив і перший тур президентських виборів. На них найбільше голосів отримав Радев - 49 відсотків. Напередодні другого туру під час передвиборних телевізійних дебатів він фактично заявив про належність анексованого Криму Росії. "Він є російським, як ще може бути?" - відповів Радев на запитання свого опонента про півострів. Також він заявив, що санкції щодо Росії через ситуацію в Україні не дають результату.

Своєю чергою в українському МЗС заявили, що слова президента Болгарії не сприяють розвитку добросусідських відносин та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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Суперник Радева - Анастас Герджиков, висунутий партією ГЕРБ, у першому турі отримав 22 відсотка голосів. На передвиборних теледебатах 18 листопада він чітко заявив, що Крим - це українська територія, а також виступив за необхідність санкцій проти Росії.