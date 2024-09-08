Удар дрона: у Бєлгородській області РФ палає нафтобаза

ЗСУ атакували майданчик для зберігання нафтопродуктів в Бєлгородській області Росії, що спричинило загоряння на об’єкті, повідомив місцевий російський губернатор.

Збройні сили України (ЗСУ) атакували безпілотником склад з резервуарами для палива в Волконовському районі Бєлгородської області. Інцидент стався в неділю, 8 вересня, повідомив губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков у Telegram. "Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками проводиться гасіння пожежі", - написав російський посадовець.

Посилення дронових атак по території РФ

Нагадаємо, останнім часом спостерігається істотне посилення ударів по території РФ із застосування українських безпілотників. Дедалі частіше під такі точкові удари потрапляють різноманітні військові й інфраструктурні об’єкти РФ - насамперед НПЗ, нафтобази й інші пов'язані з російською нафтопереробною й транспортною системою об'єкти. Упродовж останніх місяців українська оборонна промисловість поставила збройним силам тисячі відносно недорогих безпілотників різних конструкцій і з різною дальністю польоту, зазначає інформагенція dpa.

Як повідомлялося офіційно, зазвичай дронові удари по російських тилах проводять Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України, Служба безпеки України (СБУ) або нещодавно створенні Сили безпілотних систем ЗСУ. Усі три служби проводили ці операції як окремо, так і спільно. А напередодні керівник ГУР Кирило Буданов визнав, що найдалекобійніші українські дрони спроможні вражати російські об'єкти на відстані 1,8 тисячі кілометрів.

Крім того, надходили повідомлення про розширення застосування українських ракет по території РФ. Ідеться насамперед про крилату ракету "Нептун", також нещодавно представленуракету-дрон "Паляниця". Також президент України Володимир Зеленський казав про успішне застосування української балістичної ракети.

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