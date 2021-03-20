Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції про захист прав жінок

Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції Ради Європи (РЄ), мета якої - попередження та боротьба з насильством щодо жінок. Відповідний указ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана було опубліковано в суботу, 20 березня.

Як зазначає інформагенція AFP, цим рішенням Ердоган підіграв консервативним та релігійним колам, котрі вже давно вимагали від уряду виходу країни з угоди на тій підставі, що, мовляв, цей документ тільки шкодить єдності сім'ї та сприяє розлученням. Ще торік Ердоган оголошував намір підписати наказ про вихід Туреччини з конвенції.

Принцип "нульової толерантності" до насильства

Попри цей указ Ердогана, в уряді Туреччини запевнили, що боротьба з насильством щодо жінок триватиме. Принцип "нульової толерантності" в цьому питанні буде дотримуватися, заявила в інтерв'ю державному інформагентству Anadolu міністерка праці, соціальних послуг і сім'ї Зехра Зюмрют Сельчук.

Схожу думку висловив і віцепрезидент Туреччини Фуат Октай. У зробленому ним дописі в соціальній мережі Twitter він запевнив, що турецьке суспільство самостійно захищатиме права жінок у своїй країні. На його думку, Туреччині не варто наслідувати задля цього інших. "Рішення - в наших традиціях і звичаях", - написав Октай, цитує інформагенція dpa.

Різка критика в самій Туреччині та за кордоном

Попри такі запевнення нинішній указ Ердогана викликав різку критику з боку опозиційних сил та активістів у самій Туреччині, а також за кордоном. Приміром, заступниця голови опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Гекче Гекчен заявила, що цей крок означає, що жінки й надалі "залишатимуться громадянами другого сорту й їх убиватимуть", цитує dpa.

Так само опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу, котрий теж належить до НРП, написав у Twitter, що йому особисто "боляче" через цей указ Ердогана. Не меншу критику висловили й різні правозахисні турецькі організації.

Несхвально сприйняла це повідомлення й Рада Європи. У поширеному 20 березня коментарі РЄ зазначається, що це - "страшна новина", а також "значний удар" для спрямованих на захист жінок зусиль. У Раді Європи зазначають, що цей крок загрожує справі захисту жінок "у Туреччині, у всій Європі та за її межами".

За даними правозахисних організацій, у Туреччині лише торік унаслідок домашнього насильства було вбито понад 300 жінок. Переважно - їхніми нинішніми або колишніми чоловіками чи партнерами.

Конвенцію, що регулює захист жінок від насильства, було вперше підписано в Стамбулі в 2011 році. Відтоді підписантами цього документу стали 45 держав і Європейський Союз (ЄС). Туреччина була однією з перших країн, котрі підписали цю конвенцію. Підписав її саме Реджеп Таїп Ердоган, щоправда тоді він обіймав пост прем'єр-міністра, нагадує dpa.

Конвенція Ради Європи є першою у світі обов'язковою до виконання угодою такого роду. Вона спрямована на більш ефективний захист жінок і дівчат від насильства - домашнього та інших видів. Згідно з документом, "насильством" визнається не тільки фізичне насильство, а й дискримінація, залякування або економічна експлуатація за ознакою статі, пояснює AFP.

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Нагадаємо, під час Маршу жінок 8 березня в Києві його учасниці вимагали ратифікації Стамбульської конвенції.