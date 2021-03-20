 Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції про захист прав жінок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції про захист прав жінок

Указ про вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції про захист прав жінок підписав президент країни Ердоган. Утім, в Анкарі запевнили, що попри це в Туреччині не терпітимуть насильства щодо жінок і без конвенції.

Реджеп Таїп Ердоган

Указ про вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції підписав президент Реджеп Таїп Ердоган

Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції Ради Європи (РЄ), мета якої - попередження та боротьба з насильством щодо жінок. Відповідний указ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана було опубліковано в суботу, 20 березня.

Як зазначає інформагенція AFP, цим рішенням Ердоган підіграв консервативним та релігійним колам, котрі вже давно вимагали від уряду виходу країни з угоди на тій підставі, що, мовляв, цей документ тільки шкодить єдності сім'ї та сприяє розлученням. Ще торік Ердоган оголошував намір підписати наказ про вихід Туреччини з конвенції.

Принцип "нульової толерантності" до насильства

Попри цей указ Ердогана, в уряді Туреччини запевнили, що боротьба з насильством щодо жінок триватиме. Принцип "нульової толерантності" в цьому питанні буде дотримуватися, заявила в інтерв'ю державному інформагентству Anadolu міністерка праці, соціальних послуг і сім'ї Зехра Зюмрют Сельчук.

Схожу думку висловив і віцепрезидент Туреччини Фуат Октай. У зробленому ним дописі в соціальній мережі Twitter він запевнив, що турецьке суспільство самостійно захищатиме права жінок у своїй країні. На його думку, Туреччині не варто наслідувати задля цього інших. "Рішення - в наших традиціях і звичаях", - написав Октай, цитує інформагенція dpa.

Різка критика в самій Туреччині та за кордоном

Попри такі запевнення нинішній указ Ердогана викликав різку критику з боку опозиційних сил та активістів у самій Туреччині, а також за кордоном. Приміром, заступниця голови опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Гекче Гекчен заявила, що цей крок означає, що жінки й надалі "залишатимуться громадянами другого сорту й їх убиватимуть", цитує dpa.

Так само опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу, котрий теж належить до НРП, написав у Twitter, що йому особисто "боляче" через цей указ Ердогана. Не меншу критику висловили й різні правозахисні турецькі організації.

Несхвально сприйняла це повідомлення й Рада Європи. У поширеному 20 березня коментарі РЄ зазначається, що це - "страшна новина", а також "значний удар" для спрямованих на захист жінок зусиль. У Раді Європи зазначають, що цей крок загрожує справі захисту жінок "у Туреччині, у всій Європі та за її межами".

За даними правозахисних організацій, у Туреччині лише торік унаслідок домашнього насильства було вбито понад 300 жінок. Переважно - їхніми нинішніми або колишніми чоловіками чи партнерами.

Конвенцію, що регулює захист жінок від насильства, було вперше підписано в Стамбулі в 2011 році. Відтоді підписантами цього документу стали 45 держав і Європейський Союз (ЄС). Туреччина була однією з перших країн, котрі підписали цю конвенцію. Підписав її саме Реджеп Таїп Ердоган, щоправда тоді він обіймав пост прем'єр-міністра, нагадує dpa.

Конвенція Ради Європи є першою у світі обов'язковою до виконання угодою такого роду. Вона спрямована на більш ефективний захист жінок і дівчат від насильства - домашнього та інших видів. Згідно з документом, "насильством" визнається не тільки фізичне насильство, а й дискримінація, залякування або економічна експлуатація за ознакою статі, пояснює AFP.

Читайте також: Німеччина: сумна статистика насильства над жінками і мовчання суспільства

Нагадаємо, під час Маршу жінок 8 березня в Києві його учасниці вимагали ратифікації Стамбульської конвенції.

Дивитись відео 02:41

У пандемії жіноче обличчя: Марш українських жінок (08.03.2021)

DW.COM

Пандемія COVID-19: у Туреччині посилили комендантську годину

Через поширення коронавірусу в Туреччині запроваджують комендантську годину в будні та повний локдаун на вихідних.  

ЄС різко розкритикував вирок турецького суду журналісту Джану Дюндару

Вирок турецького суду щодо журналіста Джана Дюндара суперечить закликам Євросоюзу до турецької влади стосовно покращення ситуації з дотриманням основоположних прав людини, кажуть у Брюсселі.  

У Туреччині правозахисницю засудили до шести років ув'язнення

Турецьку адвокатку-правозахисницю Ерен Кескін засудили до шести років ув'язнення. Її обвинуватили в участі у терористичній організації через зв'язок з забороненою газетою.  

Реклама

Докладно

Vassyl Stus, ukrainischer Schriftsteller

"Справа Василя Стуса": як програв Віктор Медведчук

Експерти вважають, що рішення про скасування заборони на "Справу Василя Стуса" надихатиме на нові історичні розвідки.  

Російський трубоукладач Академік Черський

Діряві санкції США

В обхід санкцій США європейські компанії обладнали російський трубоукладач "Академік Черський".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  