 У Туреччині правозахисницю засудили до шести років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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Новини

У Туреччині правозахисницю засудили до шести років ув'язнення

Турецьку адвокатку-правозахисницю Ерен Кескін засудили до шести років ув'язнення. Її обвинуватили в участі у терористичній організації через зв'язок з забороненою газетою.

Ерен Кескін

Ерен Кескін (фото з архіву)

У Туреччині в понеділок, 15 лютого, адвокатку-правозахисницю Ерен Кескін засудили до шести років ув'язнення за обвинуваченням в участі в терористичній організації, повідомляє агенція dpa. Як вона написала в Twitter, її неодноразово засуджували та ув'язнювали за політичні погляди, але вперше визнали винною за членство в терористичній організації.

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Представниця Amnesty International Мілена Буюм назвала вирок "жахливою несправедливістю". "Ерен Кескін присвятила своє життя захисту прав жінок, в'язнів, боролася за справедливість для родин зниклих безвісти. Вона юристка-правозахисниця, яка виступає проти несправедливості", - написала Буюм у Twitter.

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Кескін була почесною головною редакторкою прокурдської газети Ozgur Gundem, яку заборонили у Туреччині після спроби путчу 2016 року. Вироки були винесені ще трьом особам, пов'язаним з газетою. Двох людей засудили до шести років та трьох місяців ув'язнення за членство в терористичній організації, а головного редактора видання - до двох років та одного місяця в тюрмі за терористичну пропаганду.

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