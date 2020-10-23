У Туреччині затримали 267 підозрюваних у плануванні терактів на Новий рік

У рамках проведених з 20 по 31 грудня 2020 року антитерористичних рейдів турецька поліція та силовики затримали 267 підозрюваних у зв'язках з терористичними організаціями. Як повідомило в суботу, 2 січня, державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на дані МВС Туреччини, рейди проводилися в 33 містах і провінціях країни. Зазначається також, що 161 затриманий поліцією - іноземець.

Поліція закидає затриманим планування серії нападів на Новий рік. Крім того, ще 69 іноземних громадян було затримано міграційною службою Туреччини за підозрами у зв'язках у "зонах конфліктів".

Як повідомляється, під час рейдів поліція конфіскувала зброю, вибухівку та цифрові документи, що підтверджують зв'язки затриманих із терористичними угрупованнями. Жодних інших подробиць поліція не повідомляє.

Впродовж останніх років турецькі силовики та поліція регулярно проводять рейди проти осіб, яким закидають причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Ця терористична організація взяла на себе відповідальність за низку скоєних у Туреччині останніми роками терактів. Серед них і напад на нічний клуб Reina у Стамбулі в ніч на 1 січня 2017 року, коли внаслідок стрілянини загинуло 39 осіб.