 У Туреччині затримали 267 підозрюваних у плануванні терактів на Новий рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2021

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Новини

У Туреччині затримали 267 підозрюваних у плануванні терактів на Новий рік

Майже 270 підозрюваних у зв'язках з терористами затримали в різних регіонах Туреччини. Їм закидають планування терактів у новорічну ніч.

Антитерористична операція в Туреччині

Турецькі силовики під час антитерористичної операції в Стамбулі (архівне фото)

У рамках проведених з 20 по 31 грудня 2020 року антитерористичних рейдів турецька поліція та силовики затримали 267 підозрюваних у зв'язках з терористичними організаціями. Як повідомило в суботу, 2 січня, державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на дані МВС Туреччини, рейди проводилися в 33 містах і провінціях країни. Зазначається також, що 161 затриманий поліцією - іноземець.

Поліція закидає затриманим планування серії нападів на Новий рік. Крім того, ще 69 іноземних громадян було затримано міграційною службою Туреччини за підозрами у зв'язках у "зонах конфліктів".

Як повідомляється, під час рейдів поліція конфіскувала зброю, вибухівку та цифрові документи, що підтверджують зв'язки затриманих із терористичними угрупованнями. Жодних інших подробиць поліція не повідомляє.

Впродовж останніх років турецькі силовики та поліція регулярно проводять рейди проти осіб, яким закидають причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Ця терористична організація взяла на себе відповідальність за низку скоєних у Туреччині останніми роками терактів. Серед них і напад на нічний клуб Reina у Стамбулі в ніч на 1 січня 2017 року, коли внаслідок стрілянини загинуло 39 осіб.

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Теракт у Стамбулі: затримано вісьмох осіб (02.01.2017)

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