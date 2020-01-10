 Обвинувачений у новорічному теракті в Туреччині отримав 40 довічних термінів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2020

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Новини

Обвинувачений у новорічному теракті в Туреччині отримав 40 довічних термінів

Напад на стамбульський клуб Reina в 2017 році забрав життя 39 осіб. Обвинувачений у теракті виходець з Узбекистану Абдулгадір Машарипов засуджений до 40 довічних термінів ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Напад на клуб Reina в Стамбулі

Поліцейський біля клубу Reina (фото з архіву)

Суд у Туреччині в понеділок, 7 вересня, ухвалив вирок у справі про стрілянину в популярному нічному клубі Reina 2017 року в Стамбулі, в результаті чого загинули десятки людей. Виходець з Узбекистану Абдулгадір Машарипов був засуджений до 40 довічних термінів ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення, повідомляє інформагентство Anadolu.

Як повідомлялося, стрілянина в стамбульському клубі сталася в ніч на 1 січня 2017 року. Жертвами тодішнього нападу стали 39 осіб, більшість з них - іноземці. Ще 80 дістали поранення. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД).

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Машарипов був затриманий 16 січня. Відразу після його затримання влада Стамбула повідомила, що він зізнався у скоєнні злочину. Утім, під час слухань у справі Машарипов відмовився визнавати провину.

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