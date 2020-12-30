 Спроба перевороту у Туреччині 2016 року: вироки винесли ще 120 особам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Спроба перевороту у Туреччині 2016 року: вироки винесли ще 120 особам

У Туреччині за причетність до спроби військового перевороту кількість засуджених до довічного ув'язнення подолала позначку у 500 осіб.

Поліція охороняє будівлю суду в Анкарі, де виосять вироки причетним до спроби путчу 2016 року (архівне фото)

Поліція охороняє будівлю суду в Анкарі, де виосять вироки причетним до спроби путчу 2016 року (архівне фото)

У Туреччині внаслідок чергового судового процесу над обвинуваченими у причетності до спроби державного перевороту в країні в липні 2016 року ще 120 осіб отримали вироки до різних строків ув'язнення. Як повідомляє у середу, 30 грудня, державна інформаційна агенція Anadolu, з них 80 колишніх військових засуджені до довічного ув'язнення, ще 12 отримали довічне ув'язнення у пенітенціарних закладах суворого режиму.

Читайте також: До чого в Туреччині призвели масові звільнення після спроби путчу

Це вже не перший судовий процес на звинуваченими в участі у військову путчі у Туреччині. Так, місяць тому, 26 листопада,  вироки до довічного ув'язнення внаслідок головного судового процесу над причетними до організації спроби державного перевороту отримали 337 пілотів та інших осіб. Ще 60 осіб були засуджені до інших термінів ув'язнення, а 75 людей були визнані невинними.

Читайте також: Два роки надзвичайного стану: підсумки для Туреччини

У червні 2020 року суд у Туреччині вже ухвалив рішення про пожиттєві вироки для 121 людини за звинуваченням у причетності до невдалої спроби путчу 2016 року. Зокрема, 86 осіб засудили до довічного ув'язнення у закладах суворого режиму. Іншим 35-ти обвинуваченим також оголосили пожиттєві терміни. 

Невдала спроба військового перевороту в Туреччині

Нагадаємо, під час спроби військового перевороту в липні 2016 року під час зіткнень були вбиті 248 осіб. За даними влади, путчистам вдалося перетягнути на свій бік тисячі військовослужбовців.

Читайте також: У Туреччині поновилися арешти

Після придушення путчу Туреччиною прокотилася хвиля арештів, під час яких було взято під варту близько 50 тисяч людей. Майже 150 тисяч осіб - військових, чиновників, викладачів, поліцейських, співробітників міністерств та органів юстиції - звільнили з роботи або тимчасово усунули від виконання обов'язків. Також було закрито низку опозиційних до влади ЗМІ.

В організації спроби перевороту турецька влада обвинувачує проповідника Фетухуллаха Гюлена, який проживає у США. Гюлен, чий рух Анкара вважає терористичною організацією, відкидає ці обвинувачення.

Дивитись відео 03:10

Загадки та наслідки спроби військового перевороту в Туреччині (16.07.2016)

  • default

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Танки та бронетехніка на вулицях Анкари

    Заколотники направили до столиці країни значні з'єднання бронетанкових військ. Вулицями міста рухалися колони танків, бронетранспортерів й іншої військової техніки.

  • default

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    У Стамбулі не до спокою

    Події не оминули й найбільше місто країни - Стамбул. Так само, як і в Анкарі, до міста увійшли військові з'єднання, які захопили низку важливих об'єктів. На фото турецькі солдати на одній із площ міста.

  • Перекриті мости

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Перекриті мости

    Військові частково перекрили обидва мости через Босфорську протоку.

  • Боротьба за аеропорт

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Боротьба за аеропорт

    Заколотники захопили під свій контроль міжнародний аеропорт імені Кемаля Ататюрка в Стамбулі. Ближче до ранку аеропорт відновив свою роботу. Однак європейські авіакомпанії скасували рейси із та до Туреччини.

  • Населення на боці уряду

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Населення на боці уряду

    Події в Анкарі та Стамбулі продемонстрували рівень підтримки населенням діючого уряду Ердогана. Люди, хоч і беззбройні, чинили спротив заколотникам.

  • Серед жертв є цивільні

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Серед жертв є цивільні

    Жертвами спроби державного перевороту стали кілька сотень осіб, серед них як поліцейські, так і цивільні особи.

  • Пошкоджена будівля парламенту

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Пошкоджена будівля парламенту

    Під час нічної спроби перевороту значних пошкоджень зазнала будівля турецького парламенту. Внаслідок авіаударів зруйнована частину стін та вибиті вікна.

  • Арешти путчистів

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Арешти путчистів

    Турецька влада заарештувала кілька тисяч учасників спроби путчу.

  • Придушення заколоту

    Невдала спроба військового перевороту в Туреччині: як це було

    Придушення заколоту

    Представники уряду Туреччини оголосили, що путч придушено. Однак ситуація у країні залишається непередбачуваною.

    Автор: Валерій Сааков


Реклама

Докладно

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький

Конституційна криза в Україні поглиблюється

Відсторонивши голову КСУ Тупицького своїм спірним указом, президент Зеленський лише поглиблює конституційну кризу.  

Просто біометричного паспорта з 2021 буде недостатньо - потрібна авторизація, яка дійсна протягом 3 років

Безвіз по-новому і продаж землі: нововведення-2021 (відео)

Нові правила безвізу, земельна реформа, українська у сфері послуг та інше. Які головні зміни принесе українцям 2021 рік?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  