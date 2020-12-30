Спроба перевороту у Туреччині 2016 року: вироки винесли ще 120 особам

У Туреччині внаслідок чергового судового процесу над обвинуваченими у причетності до спроби державного перевороту в країні в липні 2016 року ще 120 осіб отримали вироки до різних строків ув'язнення. Як повідомляє у середу, 30 грудня, державна інформаційна агенція Anadolu, з них 80 колишніх військових засуджені до довічного ув'язнення, ще 12 отримали довічне ув'язнення у пенітенціарних закладах суворого режиму.

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Це вже не перший судовий процес на звинуваченими в участі у військову путчі у Туреччині. Так, місяць тому, 26 листопада, вироки до довічного ув'язнення внаслідок головного судового процесу над причетними до організації спроби державного перевороту отримали 337 пілотів та інших осіб. Ще 60 осіб були засуджені до інших термінів ув'язнення, а 75 людей були визнані невинними.

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У червні 2020 року суд у Туреччині вже ухвалив рішення про пожиттєві вироки для 121 людини за звинуваченням у причетності до невдалої спроби путчу 2016 року. Зокрема, 86 осіб засудили до довічного ув'язнення у закладах суворого режиму. Іншим 35-ти обвинуваченим також оголосили пожиттєві терміни.

Невдала спроба військового перевороту в Туреччині

Нагадаємо, під час спроби військового перевороту в липні 2016 року під час зіткнень були вбиті 248 осіб. За даними влади, путчистам вдалося перетягнути на свій бік тисячі військовослужбовців.

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Після придушення путчу Туреччиною прокотилася хвиля арештів, під час яких було взято під варту близько 50 тисяч людей. Майже 150 тисяч осіб - військових, чиновників, викладачів, поліцейських, співробітників міністерств та органів юстиції - звільнили з роботи або тимчасово усунули від виконання обов'язків. Також було закрито низку опозиційних до влади ЗМІ.

В організації спроби перевороту турецька влада обвинувачує проповідника Фетухуллаха Гюлена, який проживає у США. Гюлен, чий рух Анкара вважає терористичною організацією, відкидає ці обвинувачення.

Дивитись відео 03:10 Поділитись Загадки та наслідки спроби військового перевороту в Туреччині (16.07.2016) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/1JQ12 Загадки та наслідки спроби військового перевороту в Туреччині (16.07.2016)