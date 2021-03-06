 На Марші жінок у Києві вимагали ратифікації Стамбульської конвенції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2021

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На Марші жінок у Києві вимагали ратифікації Стамбульської конвенції

У Києві пройшов Марш жінок із вимогою ратифікації Стамбульської конвенції. Гасло цьогорічного Маршу - "У пандемії - жіноче обличчя".

На Марші жінок у Києві вимагали ратифікації Стамбульської конвенції

Марш жінок відбувся в центрі Києва в понеділок, 8 березня. Хода розпочалася на Михайлівській площі, далі учасниці заходу пройшли вулицями Михайлівською, Хрещатиком та Володимирським спуском до Поштової площі, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

В акції взяли участь кілька тисяч осіб. Учасниці тримали у руках банери і транспаранти "Ратифікуйте Стамбульську конвенцію", "Фемінізм - це свобода обирати", "Одяг - не натяк", "Я вчилася 6 років не на прикрасу колективу", "Маю право на гідні пологи", "День матері та жінки - щодня", "Досить прикривати нерівність традиціями", "6 колона білоруських феміністок". Активістки також скандували : "Свобода, рівність, жіноча солідарність!", "Жінка - це людина, а не матка та вагіна!", "Права жінок - права людини".

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Кілька учасниць маршу одягнені в традиційні наряди і тримають плакати з українськими історичними діячками, зокрема Лесею Українкою, Соломією Крушельницькою та княгинею Ольгою.

Учасниці Маршу жінок на Михайлівській площі в Києві

Учасниці Маршу жінок на Михайлівській площі в Києві

Гасло цьогорічного Маршу - "У пандемії - жіноче обличчя". У такий спосіб організатори хочуть привернути увагу до проблем, з якими зіткнулися жінки внаслідок пандемії коронавірусу: зріс рівень насильства, жінки становлять більшість працівників соціальної та медичної сфер, змушені в умовах локдауну поєднувати домашні справи, догляд за дітьми і роботу. Вони також виступають за збереження соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу, і безпечні умови праці для жінок, зайнятих у сферах із високим ризиком зараження COVID-19.

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У центрі Києва ще за кілька годин до початку маршу вже чергували багато правоохоронців. На Михайлівській площі зібралися кілька членів громадської організації "Традиція і порядок", які провели свою контракцію "Операція порятунку феміністок". Учасники тримали транспаранти: "Ні легалізації проституції", "Права людини - від народження" і "Ні насильству над жінками - ні Стамбульській конвенції". Учасників контракції відділяли від учасників маршу правоохоронці.

Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством (також відома як Стамбульська конвенція) - міжнародна угода Ради Європи проти насильства щодо жінок і насильства в сім'ї. Законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції вніс п'ятий президент України Петро Порошенко на розгляд парламенту VIII скликання в листопаді 2016 року. Але оскільки законопроект не був ухвалений у першому читанні за основу та з огляду на припинення повноважень президента України, який вніс законопроект, відповідно до регламенту Верховної Ради, його було знято з розгляду 20 травня 2019 року, в день інавгурації президента Володимира Зеленського.

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