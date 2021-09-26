Туреччина має намір закупити у Росії другу партію ЗРК С-400

Туреччина має намір закупити у Росії другу партію зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400. "В майбутньому ніхто не зможе втручатися в те, які системи захисту ми купуємо, у якої країни й на якому рівні", - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю, 26 вересня, в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

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Це рішення може поглибити розкол між Туреччиною і США, а також призвести до нових американських санкцій щодо Анкари. У Вашингтоні заявили, що ЗРК С-400 становлять загрозу для американських винищувачів F-35 та інших систем оборони НАТО. У Туреччині ж запевняють, що не можуть закупити системи ППО в жодного із союзників по Альянсу у задовільні терміни.

Санкції США щодо Туреччини через поставки С-400

У квітні Держдепартамент США запровадив санкції щодо Управління оборонної промисловості Туреччини, його керівника та ще трьох високопоставлених турецьких чиновників. Обмежувальні заходи запроваджені після того, як Анкара придбала у Росії першу партію ЗРК С-400.

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Ідеться про заборону на ввезення в країну технологій зі США і на кредити понад 10 мільйонів доларів. Четверо турецьких фізичних осіб втратили можливість в'їзду до США. Їхні активи в американській юрисдикції заморозили, а громадянам США заборонили будь-які операції з ними.

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Нагадаємо, у 2017 році Туреччина та РФ уклали контракт на поставку систем С-400 на суму 2,5 мільярда доларів. У липні 2019 року були здійснені перші поставки в Туреччину компонентів ЗРК, а в середині вересня того ж року стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї. Вашингтон у відповідь на покупку Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з-поміж партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про постачання американських ЗРК Patriot.

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ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, ураження балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронної та інших видів протидії. Система, за даними розробників, здатна уражати на відстані до 400 кілометрів аеродинамічні цілі, а також до 60 кілометрів балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

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