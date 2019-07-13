США пригрозили Індії санкціями за купівлю російських ЗРК С-400

Індія має намір купити у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400. Тим часом керівник Пентагону вказав міністру оборони Індії на загрозу санкцій Вашингтона. Раніше ЗРК С-400 ускладнив відносини США і Туреччини.
США закликали Індію відмовитися від придбання російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400. Міністр оборони США та Індії Ллойд Остін і Раджнатх Сінгх обговорили це питання під час зустрічі в Нью-Делі в суботу, 20 березня. Сполучені Штати наполегливо закликають своїх союзників і партнерів утриматися від здійснення покупок, які спричинять санкції з боку Вашингтона, заявив глава Пентагону журналістам.
Контракт на поставку С-400 в Індію було підписано за результами переговорів Москви і Нью-Делі на найвищому рівні восени 2018 року. Перші поставки очікуються до кінця поточного року. Індія вже переказала російській стороні 800 мільйонів доларів у рамках цього контракту.
Раніше російська зенітно-ракетна система вже істотно ускладнила відносини Сполучених Штатів і Туреччини. Попри те, що обидві країни є членами Північноатлантичного альянсу (НАТО) , Вашингтон у відповідь на покупку Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з числа партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про постачання ракетних комплексів Patriot.
Крім того, США запровадили санкції проти причетних до покупки цих систем турецьких посадовців.
ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронної та інших видів протидії. Система, за даними розробників, здатна вражати на відстані до 400 кілометрів аеродинамічні цілі, а також до 60 кілометрів балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.
Батареї ЗРК С-400 розташовано й на анексованому Росією всупереч міжнародному праву українському півострові Крим.
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Зенітники в окупованому Росією Криму взяли на озброєння зенітно-ракетний комплекс С-400. Москва також активно переозброює свої війська в округу, куди віднесли анексований півострів.
Придбаний новітній російський зенітно-ракетний комплекс турецькі військові збираються поставити на озброєння в квітні 2020 року, повідомили в міноборони Туреччини.