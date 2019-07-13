 США пригрозили Індії санкціями за купівлю російських ЗРК С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

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Новини

США пригрозили Індії санкціями за купівлю російських ЗРК С-400

Індія має намір купити у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400. Тим часом керівник Пентагону вказав міністру оборони Індії на загрозу санкцій Вашингтона. Раніше ЗРК С-400 ускладнив відносини США і Туреччини.

Російський ЗРК С-400

Російський ЗРК С-400 уже спричинив погіршення відносин між партнерами по НАТО - США й Туреччиною

США закликали Індію відмовитися від придбання російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400. Міністр оборони США та Індії Ллойд Остін і Раджнатх Сінгх обговорили це питання під час зустрічі в Нью-Делі в суботу, 20 березня. Сполучені Штати наполегливо закликають своїх союзників і партнерів утриматися від здійснення покупок, які спричинять санкції з боку Вашингтона, заявив глава Пентагону журналістам.

Контракт на поставку С-400 в Індію було підписано за результами переговорів Москви і Нью-Делі на найвищому рівні восени 2018 року. Перші поставки очікуються до кінця поточного року. Індія вже переказала російській стороні 800 мільйонів доларів у рамках цього контракту.

Зіпсовані стосунки партнерів по НАТО через ракети з РФ

Раніше російська зенітно-ракетна система вже істотно ускладнила відносини Сполучених Штатів і Туреччини. Попри те, що обидві країни є членами Північноатлантичного альянсу (НАТО) , Вашингтон у відповідь на покупку Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з числа партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про постачання ракетних комплексів Patriot.

Крім того, США запровадили санкції проти причетних до покупки цих систем турецьких посадовців.

ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронної та інших видів протидії. Система, за даними розробників, здатна вражати на відстані до 400 кілометрів аеродинамічні цілі, а також до 60 кілометрів балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

Батареї ЗРК С-400 розташовано й на анексованому Росією всупереч міжнародному праву українському півострові Крим.

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