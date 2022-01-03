Транзит російського газу через Україну до Словаччини впав до мінімуму лютого 2021 року

Транзит російського газу через Україну до Словаччини через прикордонний пункт "Вельке Капушани", поряд із яким проходить газопровід Transgas, упав до показників 24 лютого 2021 року. Про це у понеділок, 3 січня, повідомило агентство Reuters із посиланням на словацького оператора Eustream.

За його даними, 3 січня, прокачування складало 275 827 мегават-годин (МВт⋅год), тоді як 2 січня цей показник становив 375 740 МВт⋅год, а 1 січня - 524 134 МВт⋅год.

"Газпром" майже два тижні не бронює потужності трубопроводу "Ямал-Європа"

Зниження постачання відбувається на тлі того, що російська корпорація "Газпром" майже два тижні не бронює потужності трубопроводу "Ямал -

Європа" для транзиту палива через Польщу.

З 21 грудня 2021 року магістраль перейшла в реверсний режим, за якого сировина подається до Польщі з Німеччини.

У цих умовах спотова ціна (ціна за умови негайного постачання та оплати. - Ред.) на газ у Європі досягла психологічної позначки у 2000 доларів (1770 євро) за тисячу кубічних метрів, як показали торги на біржі ICE Futures у Лондоні.

Вартість січневого ф'ючерсу на TTF (середньозважена за обсягом ціна газу. - Ред.) досягала 174,61 євро за мегават-годину, що становить приблизно 2039 доларів (1805 євро) за тисячу кубометрів.

Це абсолютний рекорд за всю історію торгів, зазначило агентство "Інтерфакс", нагадуючи, що колишній максимум був зафіксований на початку жовтня 2021 року.

Україна скаржиться на "Газпром"

Наприкінці грудня національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подала скаргу до Європейської комісії на російський "Газпром" через зловживання домінантним становищем на європейському ринку газу. Напередодні російський концерн відмовився збільшити транзит палива українськими трубопроводами, попри різке зростання цін на газ у Європі. Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у пості у Facebook висловив думку, що Росія таким чином намагається домогтися прискорення сертифікації спірного німецько-російського газопроводу "Північний потік - 2".

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