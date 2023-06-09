Трампу висунуто обвинувачення у справі про таємні документи

Офіційні звинувачення проти експрезидента США стануть відомі 13 червня , коли він постане перед судом. За даними видання The New York Times, у справі буде сім пунктів.

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив, що федеральні органи юстиції офіційно висунули проти нього звинувачення у справі про таємні документи, які були виявлені в його резиденції в серпні минулого року.

"Корумпована адміністрація Байдена поінформувала моїх адвокатів про те, що мені висунуто обвинувачення", - повідомив Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social ввечері четверга, 8 червня.

Поки що міністерство юстиції США не коментувало повідомлення Трампа про обвинувальний акт проти нього. Статті, за якими обвинувачують Трампа, стануть відомі 13 червня, коли він постане перед судом у Маямі. Після того політику оберуть запобіжний захід, а матеріали розслідування буде опубліковано.

ЗМІ повідомляють, що в справі буде сім пунктів обвинувачення

Видання The New York Times, а також інформагенція Associated Press, посилаючись на неназвані джерела, повідомили, що в обвинуваченні буде сім пунктів, включно з брехнею під присягою і змовою з метою перешкодити правосуддю. Розслідування веде спеціально призначений незалежний прокурор Джек Сміт.

Читайте також: У розслідуванні ФБР зв'язків Трампа з РФ знайшли порушення

Одне з джерел AP повідомило, що з адвокатами Трампа зв'язалися прокурори незадовго до того, як він оголосив, що йому висунули звинувачення.

У своїй заяві Трамп підкреслив свою невинність, знову вживши свою стандартну фразу, що такі процеси - типове "полювання на відьом". "Я ніколи б не подумав, що таке може трапитися з колишнім президентом Сполучених Штатів, який отримав набагато більше голосів, ніж будь-який чинний президент в історії нашої країни", - написав він, зазначивши, що вважає цей день "темним" для США.

Читайте також: Учасника штурму Капітолія у США засудили до 18 років

Принагідно експрезидент США також вказав на аналогічну проблему щодо неналежного збереження таємних документів чинним президентом Байденом, що на думку Трампа, має значно більші масштаби.

Представники Білого дому також відмовилися коментувати рішення прокурора Сміта до публікації звинувачень.

Уже друга кримінальна справа проти Трампа

Це - вже друга кримінальна справа проти Трампа. У квітні він був звинувачений Великим журі штату Нью-Йорк у справі про сплату грошей за мовчання порноактрисі Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року. Судовий процес у цій справі розпочнеться в березні 2024 року.

Читайте також: Суд визнав Трампа винним у сексуальному домаганні

Трамп є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост президента США від Республіканської партії на майбутніх виборах. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким з обвинувачень і відправлять до в'язниці, це не позбавить його права балотуватися в президенти США. Однак, як зазначає AP, ці кримінальні справи можуть досить негативно позначитися на перебігу передвиборчої кампанії Трампа.