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Засновник Oath Keepers Стюарт Роудс
Засновник Oath Keepers Стюарт РоудсФото: Jared Ramsdell/Journal Inquirer/AP/picture alliance
Закон і правоСполучені Штати Америки

Учасника штурму Капітолія у США засудили до 18 років

Сергій Ромашенко | Ольга Журавльова
2 год. тому

Засновник правого угруповання Oath Keepers Стюарт Роудс визнаний винним у змові з метою повалення уряду. Колишній десантник називає себе "політичним в'язнем".

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Суд у Вашингтоні в четвер, 25 травня, засудив засновника правого угруповання Oath Keepers ("Хранителі клятви") Стюарта Роудса до 18 років позбавлення волі у справі про штурм Капітолія, що стався два роки тому. Це найсуворіше з усіх призначених досі покарань у цій справі, в рамках якої обвинувачення висунуто більш ніж 1000 фігурантам. Сторона обвинувачення вимагала засудити Роудса до 25 років позбавлення волі.

Колишній десантник, а згодом адвокат Стюарт Роудс під час судового процесу називав себе "політичним в'язнем". У листопаді присяжні визнали його винним у "бунтівній змові". У США цей юридичний термін має на увазі і спробу насильницького повалення уряду країни.

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Штурм Капітолія

6 січня 2021 року тисячі прихильників тодішнього президента Дональда Трампа штурмували Капітолій, щоб не дозволити Конгресу США підтвердити перемогу нині чинного глави держави Джо Байдена на президентських виборах. У результаті четверо нападників і один поліцейський загинули. Ще 140 правоохоронців були поранені, деякі з них згодом наклали на себе руки.

Стюарт Роудс тоді перебував на території Капітолія, але в будівлю Конгресу не заходив. Члени угруповання Oath Keepers, заснованого ним 2009 року, звинувачують адміністрацію США в порушенні їхніх прав. Угруповання займається вербуванням поліцейських, солдатів і санітарів. Члени Oath Keepers часто приходять зі зброєю на демонстрації та політичні заходи.

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