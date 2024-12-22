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Трамп чекає на зустріч з Путіним, щоб "покласти край війні"

Дмитро Шварц
22 грудня 2024 р.

Дональд Трамп заявив, що чекає на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Днями Путін також заявив, що готовий до контактів та зустрічей із Трампом.

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Дональд Трамп
За словами Трампа, якби він був президентом, війни в Україні ніколи б не булоФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Обраний президент США Дональд Трамп чекає на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб покласти край війні в Україні, про що він заявив у неділю, 22 грудня, під час виступу у місті Фінікс у Аризоні.

"Одна з речей, яку я хочу зробити, і зробити швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми чекатимемо цього, ми маємо покласти край цій війні. Ця війна жахлива... Ніхто ніколи не бачив нічого подібного", - заявив Трамп.

Також він наголосив, що на сьогодні "мільйони солдатів вже загинули". "Ми бачимо цифри, вони просто божевільні. Ми повинні це зупинити. Це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Цієї війни ніколи б не було", - цитує "Інтерфакс-Україна".

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Трамп хоче швидко припинити війну в Україні

Під час своєї виборчої кампанії Трамп наполегливо казав про бажання якнайшвидше припинити розв'язану Росією війну. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні він зазначав, що для завершення війни потрібно укласти "справедливу угоду".

Своєю чергою, Володимир Путін 19 грудня заявив, що чотири роки не спілкувався з Трампом. Також він додав, що готовий до контактів і зустрічі з ним, проте не знає, коли це може статися. Президент РФ впевнений, що їм "буде, про що поговорити", якщо зустріч відбудеться.

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