  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп поговорив з Путіним про Україну - WP

Степан Смишляєв
10 листопада 2024 р.

Дональд Трамп поговорив з Володимиром Путіним 7 листопада, повідомляє The Washington Post. Обраний президент США застеріг очільника РФ від ескалації в Україні і наголосив на потребі мирного врегулювання, пише видання.

https://p.dw.com/p/4mr0q
Дональд Трамп і Володимир Путін (2018 рік)
Дональд Трамп аже поговорив з Володимиром Путіним, зокрема і про війну РФ проти УкраїниФото: Leonhard Foeger/REUTERS

Обраний президент США Дональд Трамп вже провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомило у неділю, 10 листопада, видання The Washington Post (WP) із посиланням на обізнані джерела.

Як стверджують співрозмовники видання, розмова відбулася у четвер, 7 листопада. Того дня і Трамп, і Путін заявляли, що не проти поспілкуватися один з одним.

За даними WP, обраний президент США застеріг російського диктатора від ескалації у війні РФ проти України, а також нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

Вони також обговорили встановлення миру у Європі, а Трамп висловив зацікавленість у подальшому спілкуванні, щоб обговорити "якнайшвидше врегулювання війни в Україні".

"У Києві знали про розмову Трампа з Путіним"

За даними видання, уряд України був поінформований про дзвінок Путіна і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася, розповіли двоє людей, знайомих з цим питанням. "Українські чиновники вже давно розуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення проблеми України, кажуть співрозмовники", - йдеться у публікації.

Перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки Державного департаменту та урядових перекладачів США, наголошують у WP. Перехідна команда Трампа ще не підписала угоду з відповідним органом управління, що є стандартною процедурою для новообраного президента.

Трамп обіцяв завершити війну РФ проти України

Під час своєї виборчої кампанії Трамп наполегливо казав про бажання якнайшвидше припинити розв'язану Росією війну. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні він зазначав, що для завершення війни потрібно укласти "справедливу угоду".

У ніч проти 7 листопада Зеленський також повідомив, що "провів чудову телефонну розмову" з обраним президентом США.

Вибори у США: чого українці очікують від Дональда Трампа

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Дональд Трамп

У Трампа відмежувалися від радника, який заявив, що для України "Криму більше немає"

У Трампа відмежувалися від радника, який заявив, що для України "Криму більше немає"

Команда Дональда Трампа заявила про те, що Браян Ланза, який напередодні окреслив деякі потенційні контури мирного плану в Україні за підтримки США, говорив не від імені новообраного президента.
Політика10 листопада 2024 р.
Дональд Трамп

Трамп розглядає ідею "заморозки" війни з європейськими військами у буферній зоні - The Telegraph

Трамп розглядає ідею "заморозки" війни з європейськими військами у буферній зоні - The Telegraph

Дональд Трамп в рамках плану заморозки війни може закликати європейські та британські війська забезпечити 1300-кілометрову буферну зону між арміями України та РФ, пише The Telegraph.
Конфлікти9 листопада 2024 р.
Дональд Трамп

"Мирний план": Трамп ще мовчить, Україна вже дискутує

"Мирний план": Трамп ще мовчить, Україна вже дискутує

Українці дискутують про ймовірні сценарії, до яких обраний президент США Дональд Трамп може схиляти Україну після приходу до влади. Адже він обіцяв своїм виборцям зупинити війну в Україні "за 24-години"
Конфлікти9 листопада 2024 р.
Більше публікацій