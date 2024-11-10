Трамп поговорив з Путіним про Україну - WP

Дональд Трамп поговорив з Володимиром Путіним 7 листопада, повідомляє The Washington Post. Обраний президент США застеріг очільника РФ від ескалації в Україні і наголосив на потребі мирного врегулювання, пише видання.

Обраний президент США Дональд Трамп вже провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомило у неділю, 10 листопада, видання The Washington Post (WP) із посиланням на обізнані джерела.

Як стверджують співрозмовники видання, розмова відбулася у четвер, 7 листопада. Того дня і Трамп, і Путін заявляли, що не проти поспілкуватися один з одним.

За даними WP, обраний президент США застеріг російського диктатора від ескалації у війні РФ проти України, а також нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

Вони також обговорили встановлення миру у Європі, а Трамп висловив зацікавленість у подальшому спілкуванні, щоб обговорити "якнайшвидше врегулювання війни в Україні".

"У Києві знали про розмову Трампа з Путіним"

За даними видання, уряд України був поінформований про дзвінок Путіна і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася, розповіли двоє людей, знайомих з цим питанням. "Українські чиновники вже давно розуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення проблеми України, кажуть співрозмовники", - йдеться у публікації.

Перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки Державного департаменту та урядових перекладачів США, наголошують у WP. Перехідна команда Трампа ще не підписала угоду з відповідним органом управління, що є стандартною процедурою для новообраного президента.

Трамп обіцяв завершити війну РФ проти України

Під час своєї виборчої кампанії Трамп наполегливо казав про бажання якнайшвидше припинити розв'язану Росією війну. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні він зазначав, що для завершення війни потрібно укласти "справедливу угоду".

У ніч проти 7 листопада Зеленський також повідомив, що "провів чудову телефонну розмову" з обраним президентом США.