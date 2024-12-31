Топ-5 викликів світової економіки у 2025 році

Що чекає на світову економіку 2025 року? Більшість викликів пов'язані з інавгурацією Дональда Трампа та його політикою під гаслом "America First".

1. Дональд Трамп 2.0 стартує в січні

Як розвиватиметься світова економіка у 2025 році, великою мірою залежить від однієї людини - Дональда Трампа, обраного президента США - найбільшого в світі народного господарства. Це означає, що подальший розвиток подій - навіть після 2025 року - непередбачуваний і важко прогнозований.

Наслідки його так званої концепції "America First" вийдуть далеко за межі США, а примхи Трампа перевернуть світовий порядок, яким ми його знаємо, з ніг на голову.

Рівень життя, глобалізація та далекі війни - ці питання вирішуються здебільшого у столиці США. Звична річ, однак нині з'явився новий фактор - невизначеність і хаос, які можуть супроводжувати рішення, що ухвалюються у Вашингтоні.

Трамп поставив під сумнів міжнародне співробітництво та знецінює союзників і НАТО. Нові торговельні альянси і Сполучені Штати, що озираються тільки на себе, можуть мати далекосяжні наслідки. Відсутність чіткого лідерства США дозволить таким країнам, як Китай, Індія та Росія, заповнити військові, політичні та економічні прогалини.

2. Мита, торговельні війни та підвищення цін

Компанії завжди планують наперед, тож загроза мит викликає неабияке занепокоєння. Трамп розглядає свою ідею як спосіб покарати інші країни за торговельний дефіцит США. "Слово "мито" - найкрасивіше слово в словнику", - сказав він у жовтні.

Під час виборчої кампанії 2024 року Трамп погрожував, що вже з першого дня свого перебування на посту президента США запровадить загальні мита від 10 до 20 відсотків на всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів, і до 60 відсотків на китайські товари. Нещодавно він уточнив, що прагне 25 відсотків мита на усі товари з Мексики та Канади, а китайські товари обкладатимуться лише 10 відсотками мита.

Мексика пригрозила зі свого вжити заходів у відповідь, Китай може оголосити те саме. Прем'єр-міністр Канади відвідав Трампа у Флориді, щоб зупинити все це.

Для компаній з глобальним ланцюжком поставок митна ескалація буде поганою новиною. Такі тарифи зашкодять сусідам Америки і, ймовірно, зруйнують Угоду про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA), підписану під час першого президентства Трампа.

Близько 80 відсотків мексиканського експорту та понад 75 відсотків експорту Канади спрямовуються зараз до США. Понад половина американського імпорту фруктів та овочів надходить з Мексики. США щодня імпортують з Канади деревину і мільйони барелів сирої нафти.

Тож американським споживачам загрожують підвищення цін і, можливо, порожні полиці в магазинах. Є ті, хто стверджує, що Трамп використовує мита насамперед як інструмент переговорів. Однак такий блеф може призвести до заходів у відповідь та швидко перерости в глобальну торговельну війну.

Читайте також: WP: Європа готується до "розриву відносин" зі США при Трампі

3. Імміграція - мури в усьому світі

Утім, не лише торгівля може наразитися на штрафні заходи. Глобальна міграція також дедалі частіше впирається в мури - в буквальному сенсі. Глави держав та урядів по всьому світу відчувають потребу показати, що вони тримають свої кордони під контролем, вживаючи жорсткіших заходів проти іммігрантів. Що робить світ менш відкритим і менш динамічним.

Під час виборчої кампанії в США республіканці обіцяли провести "найбільшу операцію з депортації в американській історії". Трамп вирішив опікуватися цією ідеєю особисто.

На додаток до депортацій і посилення заходів на кордоні з Мексикою він в одному зі своїх інтерв'ю пообіцяв скасувати право на автоматичне набуття громадянства в разі народження в США.

Президент США хоч і має широкі повноваження, коли йдеться про нелегальну міграцію, але все одно більшість його пропозицій, швидше за все, опиняться на розгляді в суді. Утім, він також може ускладнити легальну імміграцію, обмеживши кількість біженців або ускладнивши видачу віз чи грін-карт.

Недопуск іммігрантів чи відправлення їх додому - такі заходи вплинуть на ринок праці країни. Можуть зіпсуватися врожаї, а підприємці - перебратися до інших країн. Жорсткі правила на кордоні з Мексикою матимуть вплив на людей з Латинської Америки, особливо з Куби, Гаїті та Венесуели.

А втім, США - не єдина країна, яка виступає проти імміграції. Європейський Союз пообіцяв вжити заходів проти нелегальної міграції. Італія уже намагається розглядати в Албанії заяви про надання притулку від біженців, і на майбутніх виборах у Німеччині імміграція буде чи не найважливішою темою.

4. Війни - Росії проти України, на Близькому Сході та інші

На порозі 2025 року у світі точиться понад 120 збройних конфліктів. Війни спричинили і спричиняють руйнування та гуманітарні катастрофи. Вони коштують грошей, які можна було б витратити більш продуктивно.

Трамп стверджує, що покладе край війні Росії в Україні протягом 24 годин. Він може припинити американське фінансування, яке тримає Україну на плаву з часу вторгнення Росії три роки тому. Оскільки США є найбільшим донором України, це може змусити Київ сісти за стіл переговорів.

Війна Ізраїлю проти терористів ХАМАСу, що триває в Секторі Гази, а віднедавна уже і в Лівані, може поширитися далі. В Азії Китай продовжує претендувати на демократичний Тайвань, який по-справжньому побоюється вторгнення.

Десятиліттями світова політика формувалася за провідної ролі США. Однак Трамп поставив цю роль світового поліцейського під сумнів. Якщо Америка не допомагатиме своїм союзникам захистити себе, ця політика може швидко розвіятися. А новий світовий порядок - підштовхнути Іран чи Північну Корею до випробування їхніх військових меж.

5. Чи наближається бум штучного інтелекту?

Запуск ChatGPT від OpenAI наприкінці листопада 2022 року ознаменував початок широкого використання штучного інтелекту (ШІ). Не минуло й кількох тижнів і додаток зі штучним інтелектом налічував уже 100 мільйонів користувачів.

Читайте також: Попри штучний інтелект інноваційний процес сповільнюється

Тим не менш - штучний інтелект поки що не змінює життя звичайних працівників та бізнесу. Використання цієї технології для розробки ліків або підтримки військової оборони досі є складним завданням. Компаніям потрібно визначати, як і коли використовувати ШІ, і заохочувати до його застосування своїх працівників.

Щоб встигати за попитом, постачальники ШІ інвестують значні кошти у великі центри обробки даних. Для підтримки їх роботи потрібна величезна кількість електроенергії. Microsoft, наприклад, підтримує плани відновлення роботи атомної електростанції в Пенсильванії, а Google планує живити свої дата-центри за допомогою мініатюрних атомних реакторів.

Чи стане 2025-ий роком обіцяних змін, що їх пов'язують зі стрімким розвитком штучного інтелекту? Інвесторам, розробникам і користувачам доведеться почекати, чи будуть цього варті витрати енергії - або ж нехай просто запитають сам ШІ про це.