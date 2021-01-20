Нова загроза для "покоління мрійників" у США: суддя в Техасі визнав програму DACA неприпустимою

Федеральний суддя в Х'юстоні визнав незаконною запроваджену ще адміністрацією Барака Обами програму DACA, що захищає нелегальних іммігрантів, які потрапили до США в дитинстві. Згідно з оголошеним у п'ятницю, 16 липня, рішенням судочинця, припиняється також прийом нових заявок на участь в програмі.

Таким чином суддя задовольнив позови низки американських штатів, котрі наполягали, що адміністрація Обами не мала повноважень на запровадження такої програми. Разом з Техасом позивалися також штати Алабама, Арканзас, Канзас, Луїзіана, Міссісіпі, Небраска, Південна Кароліна і Західна Вірджинія. У всіх цих штатах губернатори або генеральні прокурори штатів - республіканці, повідомляє інформагенція AP.

Що таке DACA

Програму DACA запровадила адміністрація президента Барака Обами у червні 2012 року. Вона надає певним групам нелегальних мігрантів, які прибули до США у віці до 16 років, захист від депортації на два роки з подальшим продовженням і можливістю отримання дозволу на працевлаштування. Права на отримання громадянства США вона не передбачає. Ця програма стосується близько 650 тисяч мігрантів.

Наступник Обами на посту президента Дональд Трамп різко критикував цю програму, а в вересні 2017 року Трамп скасував DACA, оголосивши програму неконституційною. Він висунув вимогу до Конгресу законодавчо визначити статус таких мігрантів, яких у США неофіційно називають dreamers - "мрійники". Інакше цих людей слід буде депортувати із США.

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Рішення скасувати цю програму викликало різку критику в американському суспільстві. На початку 2018 року суд у Сан-Франциско заблокував рішення Трампа про згортання програми DACA і постановив, що вона має діяти весь період розгляду судових спорів, викликаних рішенням президента США.

Згодом Верховний суд США в червні 2020 року теж заборонив скасування DACA.