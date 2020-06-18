 Суд у США визнав неправомірним припинення програми для дітей нелегалів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

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Новини

Суд у США визнав неправомірним припинення програми для дітей нелегалів

В.о. міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф не мав права призупиняти програму DACA, оскільки обійняв пост з порушенням закону, констатував суддя. Ця програма захищає дітей нелегалів від висилки.

Протести проти спроб скасувати програму для мрійників, архівне фото

Протести проти спроб скасувати програму для "мрійників", архівне фото

Суд в Нью-Йорку визнав неправомірним припинення прийому нових заявок на програму DACA, яка захищає нелегальних мігрантів, що потрапили у США в дитячому віці. Обмеження на дію програми встановив в.о. міністра внутрішньої безпеки Чед Вулф, який обійняв посаду з порушенням закону, а тому не мав права виносити таке розпорядження, пояснив суддя в суботу, 14 листопада.

Що таке DACA

Програму DACA запровадив попередній американський президент Барак Обама у червні 2012 року. Вона надає певним групам нелегальних мігрантів, які прибули до США у віці до 16 років, захист від депортації на два роки з подальшим продовженням і можливістю отримання дозволу на працевлаштування. Права на отримання громадянства США вона не передбачає. Ця програма стосується близько 700 тисяч мігрантів.

Спроби Трампа скасувати програму DACA

Президент США Дональд Трамп обіцяв вжити жорстких заходів проти нелегальних мігрантів ще під час своєї першої передвиборної кампанії. У вересні 2017 року Трамп скасував програму DACA, оголосивши її неконституційною. Він висунув вимогу до Конгресу законодавчо визначити статус таких мігрантів, яких у США неофіційно називають dreamers - "мрійники". Інакше цих людей слід буде депортувати із США.

Рішення скасувати цю програму викликало різку критику в американському суспільстві, у тому числі серед роботодавців, а також у Республіканській партії, членом якої є американський президент.

На початку 2018 року суд у Сан-Франциско заблокував рішення Трампа про згортання програми DACA і постановив, що вона має діяти весь період розгляду судових спорів, викликаних рішенням президента США. 

Верховний суд США в червні 2020 року забороняв скасування DACA, але в липні Вулф своїм рішенням все одно припинив у США приймання нових заявок від "мрійників". Учасники програми могли, як і раніше, подавати заявки на продовження заходів захисту, але лише на один рік замість двох років, як було раніше.

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