  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
Останні відео
КонфліктиАзія

У ФРН побоюються наслідків підвищення ввізного мита в США

Валерій Сааков
26 листопада 2024 р.

Оголошена Трампом погроза щодо підвищення ставок ввізного мита може негативно позначитися на німецьких компаніях, котрі мають зв'язки з КНР, застерегли німецькі економісти.

https://p.dw.com/p/4nRy7
Гамбурзький порт
Гамбурзький порт (архівне фото)Фото: Lobeca/RH/IMAGO

Німецькі експерти й бізнес побоюються, що оголошена новообраним президентом США Дональдом Трампом погроза радикально підвищити ставки ввізного мита на товари з Китаю, Канади та Мексики може мати негативні наслідки для роботи німецьких компаній. Принаймні, щодо можливості таких наслідків застерігає керівник відділу зовнішньої торгівлі Німецької промислово-торговельної палати (DIHK) Фолькер Траєр (Volker Treier), як це випливає з його зробленого в вівторок, 26 листопада, коментаря інформаційному агентству Reuters.

"Німецькі компанії тісно пов'язані з північноамериканськими ланцюгами поставок", - визнав Траєр. "Багато наших компаній виробляють продукцію в Мексиці та Канаді для американського ринку", - пояснив він. Тож оголошені Трампом значно вищі ставки ввізного мита зроблять американський імпорт із сусідніх країн дорожчим і можуть призвести до скорочення замовлень, додав Траєр, а це стало б новим викликом, зокрема, для німецької автомобільної промисловості та постачальників.

Погана новина для німецьких компаній, що співпрацюють з КНР 

Крім того, вищі ставки ввізного мита щодо Китаю, які Трамп так само погрожує запровадити після своєї інавгурації, також вплинуть на німецькі компанії, чия продукція часто необхідна для китайського експорту.

"Цей крок не є несподіваним, але він зроблений не в найкращий час для німецької економіки, - зазначив Траєр. - Наша експортна галузь страждає від структурних проблем у Німеччині та млявої ділової активності закордоном". Тож політики повинні терміново вжити заходів для поліпшення рамкових умов і швидко їх реалізувати, щоб підтримати економіку, каже він. "Європейська Комісія також мусить розглядати тарифну політику (нової адміністрації США. - Ред.) як тривожний сигнал, - сказав Траєр. - Вона повинна терміново забезпечити скасування низки заходів, таких як величезний перелік зобов'язань щодо звітності".

Нагадаємо, що Трамп пригрозив запровадити після своєї інавгурації значно вищу ставку ввізного мита в США у розмірі 25 відсотків на імпорт з Мексики й Канади й додатково 10-відсотковий митний збір на імпорт з Китаю. Під час передвиборної кампанії Трамп також заявляв про намір збільшити ввізне мито на імпорт з Європейського Союзу. США на сьогодні є найбільшим імпортерів товарів з ФРН, нагадує Reuters.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент США Джо Байден

Торговельна війна США і Китаю: чому Байден підвищив ставки

Торговельна війна США і Китаю: чому Байден підвищив ставки

Задля захисту промисловості та з метою боротьби з нечесною конкуренцією президент США Джо Байден у чотири рази збільшив тарифи на електромобілі з КНР і підвищив імпортні мита на інші китайські товари.
Економіка16 травня 2024 р.
Китайські електрокари

Попри протест з Пекіну: ЄС таки підвищив ввізні мита на електрокари з КНР

Попри протест з Пекіну: ЄС таки підвищив ввізні мита на електрокари з КНР

У ЄС ставка ввізного мита на китайські електромобілі зросла до майже 38 відсотків. Раніше Пекін застерігав Брюссель від цього кроку, однак у Єврокомісії все пояснюють спробами захистити ринок ЄС від демпінгових цін.
Політика4 липня 2024 р.
Видобуток рідкісноземельних металів в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю

Промисловості ФРН потрібна сировина. Хто її постачатиме?

Промисловості ФРН потрібна сировина. Хто її постачатиме?

Ділові кола Німеччини стурбовані сировинною безпекою країни. Імпорт з Росії припинився, покладатися на Китай небезпечно. Одне з рішень: партнерство з Казахстаном і Сербією.
Економіка14 листопада 2024 р.
Більше публікацій