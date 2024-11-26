У ФРН побоюються наслідків підвищення ввізного мита в США

Німецькі експерти й бізнес побоюються, що оголошена новообраним президентом США Дональдом Трампом погроза радикально підвищити ставки ввізного мита на товари з Китаю, Канади та Мексики може мати негативні наслідки для роботи німецьких компаній. Принаймні, щодо можливості таких наслідків застерігає керівник відділу зовнішньої торгівлі Німецької промислово-торговельної палати (DIHK) Фолькер Траєр (Volker Treier), як це випливає з його зробленого в вівторок, 26 листопада, коментаря інформаційному агентству Reuters.

"Німецькі компанії тісно пов'язані з північноамериканськими ланцюгами поставок", - визнав Траєр. "Багато наших компаній виробляють продукцію в Мексиці та Канаді для американського ринку", - пояснив він. Тож оголошені Трампом значно вищі ставки ввізного мита зроблять американський імпорт із сусідніх країн дорожчим і можуть призвести до скорочення замовлень, додав Траєр, а це стало б новим викликом, зокрема, для німецької автомобільної промисловості та постачальників.

Погана новина для німецьких компаній, що співпрацюють з КНР

Крім того, вищі ставки ввізного мита щодо Китаю, які Трамп так само погрожує запровадити після своєї інавгурації, також вплинуть на німецькі компанії, чия продукція часто необхідна для китайського експорту.

"Цей крок не є несподіваним, але він зроблений не в найкращий час для німецької економіки, - зазначив Траєр. - Наша експортна галузь страждає від структурних проблем у Німеччині та млявої ділової активності закордоном". Тож політики повинні терміново вжити заходів для поліпшення рамкових умов і швидко їх реалізувати, щоб підтримати економіку, каже він. "Європейська Комісія також мусить розглядати тарифну політику (нової адміністрації США. - Ред.) як тривожний сигнал, - сказав Траєр. - Вона повинна терміново забезпечити скасування низки заходів, таких як величезний перелік зобов'язань щодо звітності".

Нагадаємо, що Трамп пригрозив запровадити після своєї інавгурації значно вищу ставку ввізного мита в США у розмірі 25 відсотків на імпорт з Мексики й Канади й додатково 10-відсотковий митний збір на імпорт з Китаю. Під час передвиборної кампанії Трамп також заявляв про намір збільшити ввізне мито на імпорт з Європейського Союзу. США на сьогодні є найбільшим імпортерів товарів з ФРН, нагадує Reuters.