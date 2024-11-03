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WP: Європа готується до "розриву відносин" зі США при Трампі

Олег Соколенко | Дмитро Шварц
3 листопада 2024 р.

Європейські чиновники готуються до можливого "розриву трансатлантичних відносин" зі США в разі перемоги Трампа на президентських виборах, пише The Washington Post.

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Дональд Трамп, Вісконсін. 1 листопада 2024 року
У Європі готуються до зміни курсу Вашингтона в разі перемоги ТрампаФото: Morry Gash/dpa/picture alliance

Європейські чиновники готуються до можливого "розриву трансатлантичних відносин" зі США у випадку, якщо Дональд Трамп вдруге переможе на президентських виборах. Про це написало в суботу, 2 листопада, видання The Washington Post.

Видання поспілкувалося з 15 політиками, дипломатами та аналітиками з п'яти європейських країн. Вони розповіли про розробку планів щодо "захисту від Трампа домовленостей у сфері безпеки", в тому числі щодо війни в Україні. У тому числі, пише WP, європейські чиновники намагаються лобіювати виділення Києву нових пакетів військової допомоги США до американських виборів. Крім того, нове керівництво НАТО взяло на себе частину завдань Пентагону з координації військової допомоги Україні.

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У сфері торгівлі йде підготовка до можливого підвищення мит на імпорт з Європи, зокрема, автомобілів і сільгосппродукції. Єврочиновники, за даними The Washington Post, розглядають ідею відповідного підвищення мит на американські товари. Інші варіанти потенційних переговорів Брюсселя з Вашингтоном - пропозиція співпраці проти несправедливих торгових практик Китаю або збільшення обсягів імпорту зі США.

Перемога Гарріс також обіцяє зміни

Видання уточнює, що у разі перемоги на президентських виборах у США 5 листопада  Камали Гарріс  у Європі також очікують зміни курсу Вашингтона - хоча й не настільки радикального, як за Трампа. Деякі високопоставлені європейські чиновники та дипломати вважають, що на посаді президента Гарріс піде стопами Барака Обами, а не Джо Байдена, і переключить увагу США на Східну Азію.

Радник Гарріс з національної безпеки Філіп Гордон, експерт по Європі, який підтримував "стійку" підтримку України, також виступає за "більш реалістичну співпрацю між Європою і Сполученими Штатами", відзначає WP.

"Ясно одне: ми не повинні сидіти на місці, як кролик, що попав під світло фар, - цитує американське видання слова представника міністерства оборони Німеччини Міхаеля Штемпфле (Michael Stempfle). - Хто б не переміг на виборах, у майбутньому увагу США буде все більше прикуто до Індо-тихоокеанського регіону, європейцям доведеться зробити ще більше для своєї безпеки".

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Чим загрожує перемога Трампа ФРН

Німеччина цього разу погано підготувалася до можливої ​​перемоги Дональда Трампа, вважає зовнішньополітичний експерт фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі Юрґен Хардт (Jürgen Hardt). Багато питань у двосторонніх відносинах слід було врегулювати ще за Джо Байдена, зазначає він. "Відомо, що Трамп - прихильник штрафного мита особливо щодо Німеччини. Це мито зараз припинено, але не скасовано. І я побоююся, що вони можуть бути дуже швидко реактивовані", - заявив Хардт 1 листопада в інтерв'ю телеканалу ZDF. Він також нагадав, що Трамп вимагає від ФРН та інших європейських партнерів по НАТО швидше та більше виділяти кошти на оборону. "Це по суті вірно, - вважає депутат. - Але рішення щодо цього повинні приймати ми в Німеччині та в Європі самі".

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Майже  половина німецьких промислових підприємств  (44 відсотка) очікують негативних наслідків у разі перемоги Трампа. Серед компаній, які мають тісні торгово-економічні зв'язки з партнерами у США, ця частка ще вища - 48 відсотків. Такими є результати опитування, проведеного наприкінці жовтня мюнхенським інститутом ifo. Інститут німецької економіки (IW) підрахував, що якщо Трамп запровадить, як він погрожує, штрафні мита на товари, імпортовані в США з Німеччини, збитки німецьких фірм становитимуть до 180 мільярдів євро. Це більше, ніж для будь-якої іншої країни ЄС.

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