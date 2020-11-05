Теракт у Відні: під вартою восьмеро підозрюваних

У п'ятницю, 6 листопада, вісьмох підозрюваних у причетності до скоєного 2 листопада теракту в Відні взято під варту. Відповідне рішення ухвалив Віденський земельний суд, підтримавши клопотання прокуратури. Згідно з рішенням суду, їх звинувачують, зокрема, у причетності до таких "злочинів, як убивство, членство в терористичному та злочинному угрупованні". Зазначається, що в кожному з цих випадків наявна небезпека втечі або спроб скоєння злочину. Усі підозрювані віком від 16 до 24 років.

Кадрові наслідки

У той же день керівник поліції Відня Ґергард Пюрстль (Gerhard Pürstl) визнав, що окремі керівники австрійських служб безпеки допустили істотні прорахунки щодо оцінки потенційної терористичної загрози. За його словами, це стосується, насамперед, хибної оцінки потенційних загроз щодо нападника, котрий скоїв терористичну атаку в Відні, передає інформагенція dpa.

Як пояснив Пюрстль, раніше нападник зустрічався з двома чоловіками з Німеччини, котрі перебувають під пильним наглядом німецького Відомства з охорони Конституції. Крім того, надходила також інформація про спробу зловмисника придбати набої у Словаччині. Тобто ще наприкінці жовтня поточного року вся ця інформація мала б привести до зовсім іншої оцінки австрійських спецслужб щодо потенційних загроз з боку цього чоловіка, виснував Пюрстль.

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Тож тепер має скласти повноваження керівник Віденського управління Відомства з охорони конституції Австрії, пояснив Пюрстль. Крім того, кадрових змін слід також очікувати в тих відділах, що відповідали безпосередньо за оцінку небезпеки, додав чиновник.

Тим часом міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) назвав допущені прорахунки "очевидними і неприпустимими помилками в розслідуванні", цитує dpa. На тлі цього очільник МВС Австрії розпорядився провести повторну оцінку загроз, котрі потенційно можуть надходити від окремих осіб.

Нагадаємо, внаслідок скоєного 2 листопада теракту в центрі Відня загинули четверо цивільних осіб. Ще 23 людини, в тому числі один поліцейський, отримали поранення, деякі з яких серйозні. Нападником виявився 20-річний послідовник міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), що взяло на себе відповідальність за напад у Відні. Чоловік був застрелений поліцією за кілька хвилин після вчинення нападу.

Натепер австрійські органи влади закрили дві мечеті, котрі відвідував нападник. За даними австрійського Відомства з охорони Конституції, ці релігійні заклади доклали руку до радикалізації нападника.