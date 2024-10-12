Телеканали Грузії не стали показувати ролик правлячої партії

Три грузинські телеканали оштрафували за відмову розміщувати в ефірі передвиборчий ролик правлячої проросійської партії "Грузинська мрія". У ньому на тлі закликів "обрати мир" показані зруйновані міста України.

Три грузинські телеканали - "Формула", "Мтаварі архі" та "TV Пірвелі" - були оштрафовані кожен на п'ять тисяч ларі (приблизно 1,7 тисячі євро) за відмову розміщувати в ефірі передвиборчий відеоролик правлячої проросійської партії "Грузинська мрія". Таке рішення ухвалив у п'ятницю, 11 жовтня, Тбіліський міський суд. Раніше Національна комісія комунікацій Грузії визнала телеканали "порушниками виборчого кодексу".

У ролику "Грузинської мрії" показуються чорно-білі кадри зі зруйнованих міст України поряд із новими та відремонтованими будинками в Грузії. "Ні війні! Обери мир", - кажуть підписи до знімків.

"Формула", "Мтаварі архі" та "TV Пірвелі" обґрунтували відмову розміщувати ролик його неетичністю, а також тим, що він, на їхню думку, містить пропаганду війни, заклики до національної ворожнечі та залякування виборця. Телеканали заявили, що не збираються навіть побічно сприяти "російській пропаганді "Грузинської мрії" та насміханню над народом України". Також у МЗС заявили, що "грузинський уряд перетворився на ксерокс Кремля", "мавпуючи підходи Росії".

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Наприкінці вересня банери правлячої партії з аналогічним контентом з'явилися на вулицях Тбілісі. Посол ЄС у Грузії назвав таку передвиборчу агітацію "обурливою", "ганебною" та "огидною". МЗС України двічі випускало офіційні коментарі щодо цієї політичної реклами та використання кадрів з України. 10 жовтня у Києві заявили, що "нахабна спекуляція на українському горі оголила правду про владну партію Грузії, яка полягає у повній зневазі до українського народу та готовності заради політичних балів наносити непоправну шкоду традиційно дружнім відносинам між українським і грузинським народами".

Грузія дрейфує від ЄС до Росії?

9 жовтня Європарламент закликав Євросоюз заморозити все фінансування, що надається уряду Грузії, доки Тбілісі не скасує нещодавно ухвалені закони про "іноагентів", заборону зміни статі та "пропаганду ЛГБТ". Депутати також попросили Єврокомісію оцінити, як нові закони та умови проведення парламентських виборів, призначених у Грузії на 26 жовтня, "впливають на безперервне виконання" Тбілісі критеріїв, запропонованих для країн-кандидатів на вступ до ЄС.

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У документі наголошується, що ухвалене в Грузії останнім часом законодавство фактично призупинило інтеграцію країни до Євросоюзу. У тій же резолюції європарламентарії висловлюють занепокоєння з приводу зростання впливу Росії в Грузії. 10 жовтня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє безвізовий в'їзд до Росії громадянам Грузії з метою роботи або здобуття освіти.