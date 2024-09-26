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ПолітикаГрузія

МЗС України відреагувало на скандальні банери у Грузії

Ольга Журавльова
26 вересня 2024 р.

Партія "Грузинська мрія" напередодні парламентських виборів розмістила рекламу, де протиставляється війна в Україні і мирна Грузія. Київ обурився розміщеними банерами.

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Передвиборча агітація в Грузії
Один із передвиборчих плакатів правлячої партії "Грузинська мрія"Фото: DW

Міністерство закордонних справ України засудило і назвало неприпустимим використання в політичній рекламі партії  "Грузинська мрія"  зображень наслідків війни РФ проти України. Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій у четвер, 26 вересня.

"Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору - це також ціна миру в Грузії. Закликаємо уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії", - наголосили у дипвідомстві.

У Києві також запевнили, що неухильно підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність  Грузії  в межах її міжнародно визнаних кордонів: "Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО"

Парламентські вибори в Грузії і спекуляції на українській темі

26 жовтня в Грузії відбудуться парламентські вибори. Правляча партія "Грузинська мрія" у рамках передвиборчої агітації розповсюдила банери і відео, де поруч розміщені кадри руйнувань в Україні внаслідок атак РФ та мирне життя у Грузії.

Ліворуч на банерах - зруйновані українські будівлі та церкви, зокрема руйнування у Маріуполі. Праворуч - кадри грузинських міст та об'єкти, збудовані або відреставровані, за даними ЗМІ, бізнесменом  Бідзіною Іванішвілі , який є засновником "Грузинської мрії" і першим номером у партійному виборчому списку. Підписи на них закликають виборців "сказати "ні" війні" та "обирати мир".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала таку рекламу. "Я ще не бачила нічого настільки ганебного, настільки образливого для нашої культури, традицій, історії, віри... Як жалюгідно марно і безсоромно пропонувати своєму народу плакат, виготовлений у кузні КДБ!" - йдеться у її дописі у Facebook.

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