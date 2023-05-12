Танки Abrams прибудуть в Україну на початку осені - Пентагон

Міністр оборони США офіційно підтвердив, що американські танки Abrams прибудуть до України на початку осені, коли військовослужбовці ЗСУ пройдуть тренування у Німеччині. До ФРН танки вже доставили.

Україна отримає обіцяні Сполученими Штатами американські танки Abrams на початку осені. Це офіційно підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін, передає "Голос Америки ".

"Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені", - сказав він на слуханнях у Сенаті в четвер, 11 травня. За його словами, до цього часу завершиться програма тренувань українських військових, яка проходитиме в Німеччині.

Остін також додав, що такий термін пов'язаний зі створенням інфраструктури для підтримки цих танків.

Abrams для ЗСУ - вже у Німеччині

Танки Abrams, на яких навчатимуть військових Збройних сил України (ЗСУ), вже доставили в Німеччину, повідомило в п'ятницю, 12 травня, видання SkyNews .

Тренування ЗСУ на "Абрамсах" розпочнуться за два-три тижні та триватимуть загалом близько 10 тижнів. Участь в навчаннях візьмуть близько 250 українських солдатів: одні вчитимуться керувати танками, інші - ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших десяти тижнів може бути надана додаткова підготовка з ведення бою та маневрування.

Водночас танки, на яких навчатимуться українські військові, не будуть тими, які США передадуть Україні. Ті, які відправлять на фронт, поки що ремонтують, переобладнуючи під потреби ЗСУ. Мета полягає в тому, щоби війська вже були навчені та могли негайно вирушити в бій, коли відремонтовані танки будуть готові.

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